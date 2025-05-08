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سوزان نجم الدين تكشف عن شعورها بالحزن وهذا ما أوضحته

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ميرنا وليد - بيروت - عبرت الممثلة السورية سوزان نجم الدين عن شعورها بالحزن وفسرت كيف تخلصت من ذلك.


وفي التفاصيل نشرت سوزان مجموعة من الصور لها من حديقة الأزهر في مصر، وكتبت تعليقاً:"كنت زعلانة وحابة إطلع من مودي وغير جو..فقررت روح على حديقة الأزهر...واستمتع بالطبيعة والمناظر الحلوة..وقضّي وقت مع ناسو الطيبين..وفعلاً طلعت من هالمكان الحلو اللي بيحضن ضيوفو وكأنن عيلة وحدة..بطاقة إيجابية دخّلت لقلبي شوية فرح".
وكانت قد تواجدت سوزان مؤخراً في حفل زفاف الممثلة المصرية ليلى أحمد زاهر الفنان المصري هشام جمال، أمام هرم سقارة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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