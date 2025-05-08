سوزان نجم الدين تكشف عن شعورها بالحزن وهذا ما أوضحته

ميرنا وليد - بيروت - عبرت الممثلة السورية سوزان نجم الدين عن شعورها بالحزن وفسرت كيف تخلصت من ذلك.

وفي التفاصيل نشرت سوزان مجموعة من الصور لها من حديقة الأزهر في مصر، وكتبت تعليقاً:"كنت زعلانة وحابة إطلع من مودي وغير جو..فقررت روح على حديقة الأزهر...واستمتع بالطبيعة والمناظر الحلوة..وقضّي وقت مع ناسو الطيبين..وفعلاً طلعت من هالمكان الحلو اللي بيحضن ضيوفو وكأنن عيلة وحدة..بطاقة إيجابية دخّلت لقلبي شوية فرح".

وكانت قد تواجدت سوزان مؤخراً في حفل زفاف الممثلة المصرية ليلى أحمد زاهر الفنان المصري هشام جمال، أمام هرم سقارة.

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