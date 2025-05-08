" إلى عالم مجهول " ينطلق برحلته في منطقة الشرق الأوسط

ميرنا وليد - بيروت - يبدأ فيلم "إلى عالم مجهول"، رحلة جديدة في منطقة الشرق الأوسط حيث سيعرض قريباً مابين لبنان وفلسطين والإمارات وتونس والمغرب والأردن، ويأتي ذلك بعد رحلة بدأت من عام تقريبا منذ العرض العالمي الأول له في مهرجان كان السينمائي 2024، حيث كان العرض الأول له عالميا في الدورة الـ 77 لمهرجان كان السينمائي الدولي حيث نافس في مسابقة نصف شهر المخرجين -Quinzaine.



وشارك الفيلم خلال هذا العام في أكثر من 100 مهرجان حصل خلالها على ما يزيد عن 20 جائزة، وعرض في أكثر من 40 عرض سينمائي في مختلف أنحاء العالم.

العمل من إخراج مهدي فليفل بطولة محمود بكري وآرام صباح ومحمد الصرافة ومعتز الشلتوح ومنذر رياحنة ومحمد غسان.

تدور أحداث الفيلم حول شاتيلا ورضا، اللذين يسعيان جاهدَين لتوفير المال اللازم لشراء جوازات سفر مزورة تمكنهما من مغادرة أثينا. لكن حين يفقد رضا كل مدخراتهما نتيجة إدمانه على المخدرات، يقرر شاتيلا اللجوء إلى خطة يائسة تتمثل في انتحال صفة مهرب وأخذ رهائن، على أمل أن يتمكنا من الهروب معًا من واقعهما البائس قبل فوات الأوان.