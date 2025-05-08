محمّد رمضان يطلق “سهران على النّيل” ويتحدّى الجمهور بمسابقة جديدة

رغم الأزمات المتكرّرة الّتي يواجهها، يواصل الفنّان المصريّ محمّد رمضان نشاطه الفنّيّ، إذ أطلق مؤخّرًا أغنيته الجديدة “سهران على النّيل”، عبر قناته الرّسميّة على يوتيوب ومختلف المنصّات الرّقميّة.

بالتّزامن مع صدور الأغنية، أعلن رمضان عبر حسابه الرّسميّ على “فايسبوك”، عن إطلاق مسابقة ترويجيّة للأغنية ، إذ قدّم جائزة ماليّة قدرها خمسون ألف جنيه مصريّ، لمن يستطيع تحديد عدد المرّات التي تكرّرت فيها جملة “سهران على النّيل” داخل الأغنية.”

الأغنية من كلمات وألحان أحمد الديزيل وتوزيع أسرى وجاء في مطلعها : “حبيبي وأنا جنبه بعيش حالة..قربني متبعدنيش لالا..وبحبها لما تقولي يا أسمر يا حلو أبقى تعالى”.

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تجدر الإشارة، إلى أنّ إطلاق الأغنية، يأتي بعد الضّجّة الّتي أثارها محمّد رمضان مؤخّرًا عقب مشاركته في مهرجان “كوتشيلا” العالميّ، إذ تعرّض لانتقادات حادّة بسبب إطلالته.

نشير أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، كان قد شوّق الجمهور في وقت سابق عن عمل مرتقب للفنان محمد رمضان.