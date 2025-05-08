النجم العالمى مينا مسعود يزور مدينة الإنتاج الإعلامى ويشيد بإمكانياتها

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القاهرة - سامية سيد - استقبل عبد الفتاح الجبالى رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، النجم العالمى مينا مسعود خلال زيارته للمدينة اليوم ، حضر اللقاء أحمد سامى رئيس لجنة مصر للأفلام بالمدينة، وقد رحب الجبالى بالنجم مينا مسعود باعتباره أحد أبرز الوجوه المصرية الشابة فى السينما العالمية .



وخلال اللقاء إستعرض الجبالى دور مدينة الإنتاج الإعلامى الهام ، فى جذب شركات الإنتاج العالمية لتصوير أعمالها فى مصر ، والدعم الكبير الذى تتلقاه من أجهزة الدولة المعنية فى هذا الإتجاه ، لوضع مصر على خريطة السينما العالمية .



وفى هذا الإطار أوضح أحمد سامى دور لجنة مصر للأفلام بالمدينة فى تقديم كافة التسهيلات الإدارية والجمركية لوفود السينما العالمية ، التى ترغب فى تصوير اعمالها فى مصر ،مشيراً إلى التنسيق الكامل بين المدينة وكافة الاجهزة المعنية بالدولة لتذليل كافة الصعوبات والمعوقات ، وتقديم أفضل خدمة لشركات الإنتاج السينمائية العالمية ، وبأفضل الأسعار الجاذبة لتصوير الأفلام العالمية فى مصر ، وأضاف أن اللجنة قد أشرفت على تصوير أكثر من 70 عملاً منذ إنشاءها حتى الآن للعديد من الجنسيات ، وفى مختلف الاماكن السياحية والأثرية فى جمهورية مصر العربية.



وقد أعرب مسعود عن سعادته بزيارة مدينة الإنتاج الإعلامى هذا الصرح الإعلامى الكبير، بما تملكه من إمكانيات تضاهى مثيلاتها فى العالم ، مؤكداً حرصه الدائم على إظهار إنتمائه لأصوله المصرية ، وإبراز هويته الثقافية المصرية التى يعتز بها كثيراَ كونه تربى فى بيت مصرى ، ونشأ على حبه للأفلام المصرية والنجوم المصريين الكبار أمثال إسماعيل ياسين وعادل إمام والراحل نور الشريف ، وكثيراً من النجوم ، وكشف مينا عن رغبته وإهتمامه الكبير فى العمل فى مصر لتوصيل صورة الفن المصرى للعالم ، وخاصة وأن مصر تمتلك كافة الإمكانيات والمقومات إضافة إلى الأجيال الواعدة الصاعدة فى السينما المصرية وقدرتها على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وإستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعى ، وأكد حرصه الكبيرعلى إظهار صورة مصر الحقيقية لدى صناع السينما فى العالم وما تتمتع به من توافر كافة عناصر الأمن والإستقرار.



هذا وقد قام النجم مينا مسعود بعمل جولة بالمدينة للإطلاع على إمكانياتها الفنية والعلمية ، حيث زار مركز التراث السمعى والبصرى بالمدينة ،والذى يتم من خلاله الحفاظ على الكنوز المصورة من الأفلام وحمايتها من التهالك ، كما زار مناطق التصوير المفتوحة وإطلع على الإستعدادات الجارية فى الفترة الحالية لإستقبال تصوير الأعمال الفنية .



مينا مسعود يزور مدينة الإنتاج الإعلامى ويشيد بإمكانياتها



مينا مسعود



النجم المصرى العالمى مينا مسعود



النجم المصرى العالمى مينا مسعود يزور مدينة الإنتاج الإعلامى ويشيد بإمكانياتها



النجم المصرى العالمى مينا مسعود



مينا مسعود وعبد الفتاح الجبالى و أحمد سامى رئيس لجنة مصر للأفلام وجورج شحاتة



مينا مسعود يزور مدينة الإنتاج الإعلامى



مينا مسعود في مدينة الإنتاج الإعلامى



مينا مسعود



مينا مسعود



النجم المصرى العالمى مينا مسعود يزور مدينة الإنتاج الإعلامى