شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش أثناء قضائها أجازة الصيف بصحبة زوجها × صور والان مع تفاصيل الخبر

تقضى الفنانة نسرين طافش اجازتها الصيفية بصحبة زوجها رجل الأعمال أحمد جوهر وذلك بعدما تواجدت في دراما رمضان الماضي، وتحرص نسرين بشكل دائم على مشاركة متابعيها بصور من أوقاتها في السفر خارج البلاد سواء أثناء تواجدها على البحر خلال الصيف أو طهى الطعام.

نسرين طافش منذ اعلان زواجها في يناير الماضى، تحرص على إخفاء أي تفاصيل تخص زوجها حتى أنها لم تذكر اسمه أو تنشر صور تجمعهما حتى قام هو بنشر صورته معها واعلن زواجه منها، وبعدها أصبحت نسرين طافش تنشر صور مع زوجها ولكن لا يظهر فيها بوجهه، آخرها أمس حيث ظهر بدون وجهه أثناء تجهيز نسرين الطعام.

نسرين طافش شاركت في بداية 2014 خلال فيلم الدشاش بجانب الفنان محمد سعد، كلٌّ من: زينة، باسم سمرة،، نسرين أمين، خالد الصاوي، مريم الجندي، أحمد الرافعي، أحمد فهيم، إسماعيل فرغلي، نوليا مصطفى، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

نسرين طافش تنتظر أيضاً استئناف تصوير فيلم "المصيف" الذى تقدم بطولته والمتوقف حالياً بسبب أزمات إنتاجية بعد تصوير أسبوع فى أحداثه، ويشارك فى بطولة الفيلم خالد الصاوي، عمرو عبد الجليل، نبيل عيسى، أحمد ماجد، بسنت السبقي، محمد العمروسى، حجاج عبد العظيم، ومجموعة من الشباب والفيلم تأليف وإخراج سليم العدوي.

تدور أحداثه حول وزير سابق (خالد الصاوي) قرر أن يترك المدينة ومشاكلها ليجلس وحيدًا في الساحل الشمالي ولكنه يواجه هناك أزمات جديدة، أما نسرين طافش فتجسد دور مصممة أزياء تتعرض لمواقف إنسانية تغير مجرى حياتها.



زوج نسرين طافش يشارك فى طهى الطعام

نسرين طافش وزوجها



نسرين طافش مع زوجها احمد جوهر



نسرين طافش وزجها فى رحلة بحرية



نسرين طافش مع زوجها فى اجازة الصيف



نسرين طافش من اجازة الصيف



نسرين طافش فى احدث اطلالة من اجازتها