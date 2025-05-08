شكرا لقرائتكم خبر عن جولة عربية لفيلم "إلى عالم مجهول" بدور العرض السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فيلم "إلى عالم مجهول" للمخرج مهدي فليفل رحلة جديدة في منطقة الشرق الأوسط حيث سيعرض قريباً ما بين لبنان وفلسطين والإمارات وتونس والمغرب والأردن.

وذلك بعد رحلة بدأت من عام تقريبا منذ العرض العالمي الأول له في مهرجان كان السينمائي 2024، حيث كان العرض الأول له عالميا في الدورة الـ 77 لمهرجان كان السينمائي الدولي حيث نافس في مسابقة “نصف شهر المخرجين -Quinzaine”.

وشارك خلال هذا العام في أكثر من 100 مهرجان حصل خلالها على ما يزيد عن 20 جائزة، وعرض في أكثر من 40 عرضا سينمائيا في مختلف أنحاء العالم

يبدأ الفيلم عروضه السينمائية في لبنان وذلك بعد عرضه في ختام فعاليات شاشات الجنوب، كما سيعرض في الإمارات وفي تونس بالمغرب وتبدأ رحلة عرض الفيلم في موطنه فلسطين وبعدها بالأردن.

الفيلم تدور أحداثه حول شاتيلا ورضا اللذان يدخران المال لدفع ثمن جوازات سفر مزورة للخروج من أثينا. عندما يخسر رضا أموالهما التي حصلا عليها بشق الأنفس بسبب إدمانه للمخدرات، يخطط شاتيلا لخطة متطرفة تتضمن التظاهر بأنهم مهربين وأخذ رهائن في محاولة لإخراجه هو وصديقه من بيئتهما اليائسة قبل فوات الأوان.

الفيلم من إخراج مهدي فليفل بطولة محمود بكري وآرام صباح ومحمد الصرافة ومعتز الشلتوح ومنذر رياحنة ومحمد غسان، وهو إنتاج أوروبي مشترك