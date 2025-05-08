شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل مع ياسر جلال وماجد المصري.. أشرف زكي يحرر محضرا ضد نصاب النجوم والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن تحريره محضرا في شخص ينصب على النجوم، حيث ينتحل شخصية عدد من النجوم ويتصل بالفنانين منهم ياسر جلال وأحمد بدير وماجد المصري، لطلب أموال بحجة علاجه .

وأضاف الدكتور أشرف زكي أنه وصل لعلمه الأمر من خلال زملاءه الفنانين ممن اتصل بهم ذلك الشخص وحاول النصب عليهم.

وفي سياق مختلف كشف أشرف زكي نقيب الممثلين، إنه يحمل رسالة لكل الصحفيين والمصورين، وهي رسالة حب واحترام، فنحن وجهين لعملة واحدة لا نستطيع الاستغناء عن بعض، وذلك خلال مؤتمر نقابة الصحفيين، للإعلان عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة متخصصة في تقديم خدمات تنظيم مراسم الجنازات.

وأكد "زكي" أنه كان لابد أن نستغل وجودنا في النقابة لقضايا هامة، ولكن بعض صور الجنازات فرضت نفسها كمشكلة لابد من حلها، ولابد من تقسيم المشكلة إلي ثلاثة أقسام: "الجنازة والعزاء والمقابر، وبالنسبة للعزاءات فهي مكان خاص، قد يتم رفض تصوير من قبل أهل المتوفي، وذلك بالتنسيق مع النقابة، مع الرفض التام لتصوير المقابر لما لها من خصوصية.