شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تبدأ فيلم جديد بعنوان بنات فاتن بمشاركة هدى المفتى وباسم سمرة والان مع تفاصيل الخبر

بدأت النجمة يسرا تصوير فيلم جديد بعنوان بنات فاتن من تأليف أمينة مصطفى ومحمد نادر وإخراج محمد نادر ويشاركها البطولة هدى المفتى وباسم سمرة، حيث كشف المنتج الفني زكريا القفاص عن الصورة الأولى من الفيلم على حسابه بموقع فيس بوك وعلق: "بسم الله توكلنا على الله.. فيلم ( بنات فاتن)، تأليف أمينه مصطفي ومحمد نادر اخراج محمد نادر.



صورة من اول يوم تصوير فيلم بنات فاتن

وفى نفس السياق، تعاقدت يسرا مؤخراً على بطولة بطولة فيلم جديد بعنوان "الست لما" من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكى، ويشارك فى بطولته ماجد المصرى، محمود البزاوى ودنيا سامى، ومقرر بدء تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد الانتهاء من التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.

يذكر أن يسرا قدمت آخر أعمالها السينمائية فيلم شقو الذي تم عرضه فى موسم عيد الفطر 2024، وشاركت فى بطولته بظهور خاص إلى جانب: عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، أحمد محارب، محمود الليثى، وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقى لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة. وغابت يسرا عن دراما رمضان 2025 للعام الثاني على التوالي، واكتفت بالظهور كضيفة شرف خلال أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد ++ بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس، حسين فهمي، انجي المقدم، مريم الخشت، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، ألفت إمام، جيسيكا حسام الدين ومن تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.