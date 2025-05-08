عودة 3 فنانات إلى المسرح بعد سنوات من الغياب.. أبرزهن كارول سماحة

كارول سماحة تعود بعد غياب 17 عامًا

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لقاء الخميسي تُقدم مسرحية غنائية استعراضية

مشروع مرتقب بين ياسمين عبد العزيز وخالد جلال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 مايو 2025 04:21 مساءً - تشهد الفترة القليلة المُقبلة، عودةإلى المسرح، بعد سنوات طويلة من الغياب، حيث يُقدمن تجارب مسرحية تعتمد على، بمشاركة عددًا من الفرق الاستعراضية، الأمر الذي يتطلب جهدًا كبيرًا، لاسيما في مرحلة التحضيرات والبروفات الأولى.أولى هذه الفنانات، هي كارول سماحة، التي تعود إلى خشبة المسرح بعد غياب دام نحو 17 عاماً، منذ قدمت بطولة مسرحية "زنوبيا" لمنصور الرحباني، عام 2007، حيث تستعد لتقديم مسرحية جديدة بعنوان "كلو مسموح" اعتبارًا من يوم 12 مايو ولمدة أسبوعين فقط، على مسرح "كازينو النيل"، والعمل هو النسخة العربية من المسرحية الغنائية العالمية Anything Goes.كارول، كانت تعتبر تلك المسرحية، هي الاختيار الأفضل والمناسب لعودتها إلى خشبة المسرح بعد كل هذه السنوات من الغياب، إذ كانت تؤجل خطوة العودة إلى "المسرح الغنائي" لحين البحث عن مخرج مناسب تثق في قدراته ورؤيته الفنية، وذلك حسبما قالت في فيديو عبر الحساب الرسمي للمسرحية، قائلة: "المخرج روي خوري، وثقت بذوقه، وبيهتم بعمله، ورغبت في التعاون معه".ويشارك في بطولة المسرحية، بجانب كارول سماحة، كلًّ من: فؤاد يقين، جوي كرم، دوري السمراني، نور حلو، نزيه يوسف، وهي كتابة وإخراج روي خوري، وسيُقدم خلالها أغانٍ عدة، فضلاً عن أكثر من استعراض، بمشاركة 20 راقصاً وراقصة تقريباً.وتعود الفنانة لقاء الخميسي هي الأخرى إلى خشبة المسرح، من خلال مسرحية بعنوان "الملك وأنا"، من المُقرر تقديمها على مسرح البالون في عيد الأضحى 2025، حيث يشهد هذا العرض عودتها إلى المسرح بعد سنوات طويلة جدًا من الغياب، حيث إنّ بدايات مشوارها الفني كانت من خلاله.وكانت لقاء، تُبرر غيابها عن المسرح طيلة هذه السنوات، بأنها ترغب في تقديم عمل غنائي استعراضي فقط، وهو ما تحقق أخيرًا في مسرحيتها المرتقبة والتي تدور فكرتها حول ملك جزيرة سيان الذي يستعين بمدرسة إنجليزية تُدعى "ياسمين"، لتعلّيم أولاده، مما يحدث صدام بين ثقافة المدرسة وأبناء الملك. والمسرحية إعداد وإخراج محسن رزق عن مذكرات أناليونوينز، وديكورات دكتور حمدي عطية، وملابس دكتورة مروة عودة، وتصميم استعراضات مصطفى حجاج، وموسيقى عصام كاريكا، وأشعار عادل سلامة، وجرافيك جون بهاء، ويُشارك في البطولة الفنان فريد النقراشي، هدى هاني وآخرون، بالإضافة إلى 10 أطفال يظهرون بدور أبناء الملك.وتُخطط الفنانة ياسمين عبد العزيز، للعودة إلى مسرح خلال الفترة القليلة المُقبلة، من خلال مشروع جديد تتعاون فيه مع المخرج خالد جلال، وذلك بعد فترة غياب تجاوزت 21 عامًا، منذ مسرحية "كده أوكيه" التي سبق وقدمتها مع أحمد السقا، شريف منير، هاني رمزي ومنى زكي.ولازال المشروع المسرحي الجديد في المراحل الأولى من التحضير، لاسيما وأنّ الفترة الماضية كانت ياسمين تُكرس كل تركيزها في مسلسل "وتقابل حبيب" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت وعرضه في رمضان 2025، فضلًا عن انشغالها حاليًا بتصوير فيلم "زوجة رجل مش مهم" مع الفنان أكرم حسني، تمهيدًا لطرحه قريبًا في صالات السينما.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».