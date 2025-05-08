صابرين تكشف لـ الخليج 365 موعد استئناف مسلسل خانة فاضية ومكان عرضه

عرض "خانة فاضية" على watch it

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موقف صابرين من عرض "خانة فاضية" خارج رمضان

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 مايو 2025 04:21 مساءً - كشفت الفنانةعن موعد استئناف تصوير مسلسل "" المكوّن من 15 حلقة، والذي توقف تصويره قبلالماضي وخرج من العرض في الموسم، كما كشفت أيضاً عن موعد عرضه بعد الانتهاء من تصويره، خاصة بعدما تقرر طرحه خارج الموسم وعدم الانتظار إلى موسم دراما رمضان المقبل 2026.وقالت صابرين لـ "" أنه تقرر استئناف تصوير مشاهد مسلسل "" خلال شهر أكتوبر المقبل بعد انتهاء فصل الصيف خاصة وأن أحداث العمل تتطلب التصوير في الشتاء بسبب طبيعة الملابس التي يتم ارتدائها، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من نصف المشاهد خلال الفترة المقبلة، وأن العرض سيكون علىالذي تم الاتفاق مع القائمين عليها لعرضه على شاشتها.يمكنكِ قراءة.. صابرين بعد استعادة رشاقتها: نسيت إني امرأة 20 سنةيُشارك في بطولة المسلسل بجانب،كلّ من: حسين فهمي، مراد مكرم، أحمد فهيم، دنيا المصري وآخرين، والعمل إخراج شادي أبو شادي، حيث ستظهر صابرين خلال الأحداث بدور زوجة مراد مكرم وهى أم لولدين، ويُجسدان دورهما كل من سولي التركي بعد نجاحه في فيلم "الحريفة"، وفؤاد محسن الذي سبق أن شارك في مسلسل "موضوع عائلي".وكانت صابرين قد أكدت في تصريحات سابقة لـ"" قبل تأجيل مسلسل "" وخروجه من العرض في موسم دراما رمضان 2025، أن العمل بنسبة كبيرة سيعرض خارج رمضان موضحة: "كل من حولي يري أن العرض بعيداً عن رمضان هو الأفضل ليأخذ حقه من المشاهدة خصوصا وان المعايير اختلفت حالياً فلم يعد نجاح الأعمال مقتصراً على شهر رمضان فقط وانما في أي وقت".وتابعت: "العمل الجيد يفرض نفسه ويحقق النجاح في أي وقت يعرض فيه، والدليل على ذلك مسلسل "" الذي أشارك في بطولته وتم عرضه على مدار الأسابيع الماضية، حقق نجاحاً كبيراً على كافة المستويات، وبالنسبة لهذا العمل تحديداً فتأخر عرضه عام كامل ولكني أقول كل تأخيرة وفيها خيرة، والعمل دا فكرته خارج المألوف ومفاجئ للجمهور وأنا قلت لـ هنا الزاهد أني وشي حلو على أي حد أشتغل معاه وهو ما حدث في إقامة جبرية".إقرئي أيضاً.. صابرين: صغرت كتير بعد ما خسيت وقلت لـ هنا الزاهد هذا الكلاميذكر أن آخر أعمال صابرين، مسلسل "" الذي تم عرضه علىوشاركت في بطولته إلى جانبمحمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، فيما تنتظر عرض فيلم "" خلال الفترة المقبلة وتشارك في بطولته إلى جانب، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، تارا عبود وإخراج ماندو العدل.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».