صابرين تكشف لـ الخليج 365 موعد استئناف مسلسل خانة فاضية ومكان عرضه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 مايو 2025 04:21 مساءً - كشفت الفنانة صابرين عن موعد استئناف تصوير مسلسل "خانة فاضية" المكوّن من 15 حلقة، والذي توقف تصويره قبل شهر رمضان الماضي وخرج من العرض في الموسم، كما كشفت أيضاً عن موعد عرضه بعد الانتهاء من تصويره، خاصة بعدما تقرر طرحه خارج الموسم وعدم الانتظار إلى موسم دراما رمضان المقبل 2026.
يمكنكِ قراءة.. صابرين بعد استعادة رشاقتها: نسيت إني امرأة 20 سنة
يُشارك في بطولة المسلسل بجانب صابرين،كلّ من: حسين فهمي، مراد مكرم، أحمد فهيم، دنيا المصري وآخرين، والعمل إخراج شادي أبو شادي، حيث ستظهر صابرين خلال الأحداث بدور زوجة مراد مكرم وهى أم لولدين، ويُجسدان دورهما كل من سولي التركي بعد نجاحه في فيلم "الحريفة"، وفؤاد محسن الذي سبق أن شارك في مسلسل "موضوع عائلي".
وتابعت صابرين: "العمل الجيد يفرض نفسه ويحقق النجاح في أي وقت يعرض فيه، والدليل على ذلك مسلسل "إقامة جبرية" الذي أشارك في بطولته وتم عرضه على مدار الأسابيع الماضية، حقق نجاحاً كبيراً على كافة المستويات، وبالنسبة لهذا العمل تحديداً فتأخر عرضه عام كامل ولكني أقول كل تأخيرة وفيها خيرة، والعمل دا فكرته خارج المألوف ومفاجئ للجمهور وأنا قلت لـ هنا الزاهد أني وشي حلو على أي حد أشتغل معاه وهو ما حدث في إقامة جبرية".
إقرئي أيضاً.. صابرين: صغرت كتير بعد ما خسيت وقلت لـ هنا الزاهد هذا الكلام
يذكر أن آخر أعمال صابرين، مسلسل "إقامة جبرية" الذي تم عرضه على منصة Watch it وشاركت في بطولته إلى جانب هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، فيما تنتظر عرض فيلم "بنات الباشا" خلال الفترة المقبلة وتشارك في بطولته إلى جانب زينة، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، تارا عبود وإخراج ماندو العدل.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
عرض "خانة فاضية" على watch itوقالت صابرين لـ "الخليج 365" أنه تقرر استئناف تصوير مشاهد مسلسل "خانة فاضية" خلال شهر أكتوبر المقبل بعد انتهاء فصل الصيف خاصة وأن أحداث العمل تتطلب التصوير في الشتاء بسبب طبيعة الملابس التي يتم ارتدائها، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من نصف المشاهد خلال الفترة المقبلة، وأن العرض سيكون على منصة watch it الذي تم الاتفاق مع القائمين عليها لعرضه على شاشتها.
View this post on Instagram
A post shared by Lucky Charm Media Productions (@luckycharmmediaofficial)
يمكنكِ قراءة.. صابرين بعد استعادة رشاقتها: نسيت إني امرأة 20 سنة
يُشارك في بطولة المسلسل بجانب صابرين،كلّ من: حسين فهمي، مراد مكرم، أحمد فهيم، دنيا المصري وآخرين، والعمل إخراج شادي أبو شادي، حيث ستظهر صابرين خلال الأحداث بدور زوجة مراد مكرم وهى أم لولدين، ويُجسدان دورهما كل من سولي التركي بعد نجاحه في فيلم "الحريفة"، وفؤاد محسن الذي سبق أن شارك في مسلسل "موضوع عائلي".
موقف صابرين من عرض "خانة فاضية" خارج رمضانوكانت صابرين قد أكدت في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" قبل تأجيل مسلسل "خانة فاضية" وخروجه من العرض في موسم دراما رمضان 2025، أن العمل بنسبة كبيرة سيعرض خارج رمضان موضحة: "كل من حولي يري أن العرض بعيداً عن رمضان هو الأفضل ليأخذ حقه من المشاهدة خصوصا وان المعايير اختلفت حالياً فلم يعد نجاح الأعمال مقتصراً على شهر رمضان فقط وانما في أي وقت".
وتابعت صابرين: "العمل الجيد يفرض نفسه ويحقق النجاح في أي وقت يعرض فيه، والدليل على ذلك مسلسل "إقامة جبرية" الذي أشارك في بطولته وتم عرضه على مدار الأسابيع الماضية، حقق نجاحاً كبيراً على كافة المستويات، وبالنسبة لهذا العمل تحديداً فتأخر عرضه عام كامل ولكني أقول كل تأخيرة وفيها خيرة، والعمل دا فكرته خارج المألوف ومفاجئ للجمهور وأنا قلت لـ هنا الزاهد أني وشي حلو على أي حد أشتغل معاه وهو ما حدث في إقامة جبرية".
https://www.instagram.com/p/DEVTeIxot5Y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DEVTeIxot5Y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DEVTeIxot5Y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
إقرئي أيضاً.. صابرين: صغرت كتير بعد ما خسيت وقلت لـ هنا الزاهد هذا الكلام
يذكر أن آخر أعمال صابرين، مسلسل "إقامة جبرية" الذي تم عرضه على منصة Watch it وشاركت في بطولته إلى جانب هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، فيما تنتظر عرض فيلم "بنات الباشا" خلال الفترة المقبلة وتشارك في بطولته إلى جانب زينة، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، تارا عبود وإخراج ماندو العدل.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».