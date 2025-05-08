سميحة أيوب تتصدر الترند بعد شائعة إصابتها بالسرطان 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 مايو 2025 04:21 مساءً - تصدر اسم الفنانة القديرة سميحة أيوب قوائم البحث على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء عن إصابتها بمرض سرطان الثدي وابتعادها عن العمل الفني بسبب خضوعها للعلاج. وقد أثارت هذه الشائعات قلق جمهورها ومحبيها، الذين تفاعلوا بكثافة عبر منصات السوشيال ميديا، معبّرين عن تخوفهم وحرصهم على الاطمئنان على حالتها الصحية سميحة أيوب تتمتع بصحة جيدة وحسب توضيح صحفي حصلت عليه الخليج 365، فإن ما تم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة، حيث تتمتع الفنانة سميحة أيوب بصحة جيدة تمامًا، ولا تعاني من أية أمراض خطيرة. ووجهت سميحة أيوب شكرها العميق لجمهورها على محبتهم واهتمامهم، مؤكدة أن هذه المحبة هي أغلى ما تملكه. عمل درامي سابق لـ سميحة أيوب وكانت النجمة سميحة أيوب قد شاركت في بطولة مسلسل "حضرة العمدة" الذي عرض في رمضان 2023 ويعتبر آخر الأعمال الدرامية التي قدمتها، ودارت أحداث المسلسل حول شخصية جلال الذي يحاول إقناع ابنة عمه صفية، الأستاذة الجامعية الأرملة؛ بتولي منصب عمدة القرية، وذلك طمعًا في سيطرة العائلة على قرية تل شبورة، ومن ثم تواجه صفية مشاكل لم تكن في حسبانها.

سميحة أيوب في سطور تخرجت النجمة الكبيرة سميحة أيوب من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، وتتلمذت فيه على يد الفنان المسرحي زكي طليمات، وبلغ رصيدها على المسرح على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية، منها (رابعة العدوية، سكة السلامة، دماء على أستار الكعبة، أغا ممنون، دائرة الطباشير القوقازية.

ورغم سيطرة الأعمال المسرحية على غالبية مساحة أعمالها الفنية، إلا أنها كان لها مشاركات عديدة في السينما والتلفزيون، ففي السينما تميزت من خلال أفلام عدة منها (أرض النفاق، فجر الاسلام، مع السعادة، بين الاطلال) بالإضافة إلى (تيتة رهيبة والليلة الكبيرة)، وفي التلفزيون قدمت العديد من الأعمال البارزة من أهمها (الضوء الشارد، أوان الورد، أميرة في عابدين، المصراوية) ومؤخرا (الطاووس ونقل عام وحكايات جروب العيلة وانحراف وسكر زيادة ومزاج الخير ومولد وصاحبه غايب وأوراق التوت والمرافعة) كما نالت العديد من التكريمات والجوائز الهامة من عدة دول ورؤساء.

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