الخليج 365 في العرض الأول للفيلم المغربي في حب تودا بالسعودية وهذا رأي النجوم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 مايو 2025 04:21 مساءً - شهدت مدينة الرياض، مساء الأربعاء، عرضاً خاصاً للفيلم المغربي "في حب تودا" للمخرج نبيل عيوش، وذلك في "ريل سينما" بمجمع غرناطة، بحضور عدد من صنّاع السينما في المملكة. ويُعد هذا العرض الأول لفيلم مغربي في صالات السينما السعودية، ما يعكس الانفتاح المتزايد على الإنتاجات السينمائية العربية المتنوعة.

مجلة "الخليج 365" كانت حاضرة في العرض الخاص، وأجرت لقاءات مع عدد من الحضور الذين عبّروا عن انطباعاتهم حول الفيلم وتجربتهم مع السينما المغربية.

الأفلام المغربية جميلة وتطرح أفكاراً مميزة

قالت الفنانة نجود أحمد: "أنا متحمسة جداً لحضور الفيلم المغربي "في حب تودا" والذي يُعرض لأول مرة في السعودية. سمعت كثيراً عن هذا العمل، وأعلم أنه حصد العديد من الجوائز في مهرجانات مختلفة. هذه ليست المرة الأولى التي أشاهد فيها فيلماً مغربياً، فقد سبق أن حضرت عروضاً لأفلام مغربية خارج المملكة".

وأضافت: "انطباعي عن السينما المغربية إيجابي جداً، فهم يملكون طابعاً خاصاً في طرح المواضيع والأفكار بطريقة جذابة".

أول مرة أشاهد فيلماً مغربياً

من جهتها، عبّرت الفنانة ندى الحاجي عن سعادتها بهذه التجربة الجديدة، قائلة: "هذه هي المرة الأولى التي أشاهد فيها فيلماً مغربياً، وأنا متحمسة جداً لخوض هذه التجربة ومتابعة الفن المغربي من خلال فيلم (في حب تودا)".

متحمّس دائماً لأفلام نبيل عيوش

أما المخرج والمنتج السينمائي حسن سعيد، فقال: "السينما المغربية باتت تحضر بقوة في المهرجانات الدولية، وأفلام نبيل عيوش دائماً ما تحمل بصمة فنية مميزة. فيلم (في حب تودا) تحفة فنية بالفعل، وأداء الفنانة نسرين الراضي كان رائعاً. أنصح الجميع بمشاهدة هذا العمل الذي عُرض في مهرجان كان وفاز بجوائز عدة".

وتابع: "شاهدت العديد من الأفلام المغربية، ولكنني متابع بشغف خاص لأعمال نبيل عيوش بسبب تميّزه الإخراجي".

صانعو السينما في المغرب رائعون

ويرى فهد اليحيا، ناقد سينمائي ومسرحي ومستشار ثقافي ومؤلف وكاتب في الفنون الأدائية والثقافة العامة وطبيب نفسي مهتم بالعلاج التحليلي، أن صناع السينما بالمغرب رائعون، وقد أشاد بالفيلم قائلاً: "الفيلم جميل جداً، وقد أذهلتني سلاسة السرد ونعومة الإخراج. نبيل عيوش مخرج مميز، وشاهدت له أعمالاً سابقة ناجحة".

وأضاف: "فيلم (في حب تودا) يستحق كل الجوائز التي نالها في مهرجان كان والجونة ومراكش. زوايا التصوير كانت بديعة، والإحساس الإنساني فيه عظيم. القصة عن امرأة مناضلة تدافع عن نفسها ومستقبل ابنها. أداء نسرين الراضي كان مبهراً، خاصة في المشهد الأخير وهي تنزل من المصعد؛ مشهد قوي للغاية".

وأشار إلى ملاحظة تخص الترجمة قائلاً: "أتمنى أن تكون الترجمة إلى اللغة العربية، بدلاً من الإنجليزية، لتكون مفهومة بشكل أفضل للجمهور".

فيلم رائع لمخرج مبدع

أبدت الفنانة ر جاء الحاضي إعجابها الشديد بالفيلم، قائلة: "سعيدة جداً لحضور فيلم مغربي يُعرض في السعودية للمخرج المبدع نبيل عيوش، الذي أعتبره من أفضل المخرجين في المغرب، والفيلم رائع ومؤثر".

وأضافت: "شاهدت العديد من الأفلام المغربية سابقاً، وهي دائماً ما تطرح قضايا مهمة تلامس المجتمع المغربي".

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عن فيلم "في حب تودا"

نال فيلم في "حب تودا" إشادة نقدية دولية، حيث تم اختياره للعرض في مهرجان كان السينمائي في مايو الماضي، كما مثّل المغرب في سباق جوائز الأوسكار ضمن فئة أفضل فيلم دولي.

تدور أحداث الفيلم حول "تودا"، امرأة مغربية قوية وضعيفة في آنٍ معاً، تحلم بأن تصبح فنانة. تجسّد دورها الممثلة نسرين الراضي، حيث تنقلنا القصة إلى إحدى القرى المغربية، حيث تكافح "تودا" من أجل مستقبلها ومستقبل ابنها. وبعدما تشتد الظروف عليها، تتخذ قراراً جريئاً بالانتقال إلى الدار البيضاء "مدينة الأنوار"؛ بحثاً عن بداية جديدة. الفيلم من تأليف وإخراج نبيل عيوش.

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