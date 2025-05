سعيد أفندي .. فيلم عراقي من القرن الماضي يشارك رسميا في مهرجان كان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 مايو 2025 04:21 مساءً - يشارك العراق رسميًا بفيلم "سعيد أفندي" الكلاسيكي، المُرمَّم ضمن مشروع "سينماتك العراق"، ضمن برنامج الكلاسيكيات في الدورة 78 لمهرجان كان السينمائي المقر افتتاحها يوم 13 مايو الجاري.

وأعلنت لجنة الحسن بن الهيثم للذاكرة العراقية المرئية، اختيار فيلم "سعيد أفندي" الكلاسيكي، الذي أُنتج في عام 1956، لتمثيل العراق في الدورة الثامنة والسبعين من مهرجان كان السينمائي الدولي، في مسابقة "كان كلاسيك" المخصصة للأفلام المُرمَّمة، وذلك بعد مرور نحو 69 عامًا على إنتاجه.

ويأتي هذا الإعلان في إطار مشروع "سينماتك العراق"، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الأرشيف السينمائي الوطني، حيث تُعد مشاركة "سعيد أفندي" أول تمثيل رسمي لفيلم عراقي كلاسيكي في أحد أهم المحافل السينمائية العالمية.

وذكر بيان صادر عن لجنة الحسن بن الهيثم أن عملية الترميم تمت باستخدام النيغاتيف الأصلي للفيلم، وبجودة "4K"، داخل المعهد الوطني السمعي البصري الفرنسي.

يشار إلى أنه تم حفظ النسخة المُرمَّمة من الفيلم في أرشيف اللجنة، ليصبح هذا الإنجاز إحدى ثمار التعاون مع السفارة الفرنسية في بغداد ووزارة الخارجية الفرنسية، الداعمتين لمشروع "سينماتك العراق".

وأوضح البيان أن مشروع "سينماتك العراق" يسعى إلى حفظ وتعزيز الأرشيف الوطني للأفلام الروائية العراقية، إذ يتضمن العمل على توثيق وترميم نحو 104 أفلام أُنتجت بين منتصف أربعينيات القرن العشرين والعقد الأول من الألفية الجديدة. ويُعد المشروع بمثابة منصة لاستعادة ملامح الذاكرة البصرية العراقية التي ظلت غائبة لفترة طويلة عن المشهد الثقافي.

ويصنف "سعيد أفندي" ضمن أبرز الأعمال السينمائية العراقية الكلاسيكية، وهو مأخوذ عن قصة "شجار" للكاتب العراقي إدمون صبري، ويُعتبر من أوائل الأفلام التي عكست ملامح المجتمع العراقي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وقد نال الفيلم تقديرًا واسعًا وقت عرضه الأول، لما حمله من حس درامي واقعي وإخراج يلامس التحولات الاجتماعية والإنسانية آنذاك.

قصة فيلم سعيد افندي

تدور أحداث الفيلم عن المعلم (سعيد) الذي ينتقل من منزل إلى منزل، إلى أن يسكن في بيت (عزت) الإسكافي المجاور له ويظهر زيف أهالي الحي الذين يضمرون السوء ويتظاهرون بالحب ويلاحظ مظاهر الإهمال التي تملأ الحي، ويطلب صاحب المنزل من (سعيد) ترك المنزل، فيرفض أهل الحي ترك (سعيد) للمنزل والرحيل، ويتكاتفون ضد صاحب المنزل، فيصاب ابن (سعيد) في شجار مع أبناء (عزت) فيسعى للانتقام منه.

الفيلم من إخراج كاميران حسني عام 1957، ومقتبس عن قصة «شجار» للكاتب العراقي ادمون صبري، وترشح الفيلم لجائزة مهرجان موسكو السينمائي الدولي عام 1959.

عودة السينما العراقية

تُعد مشاركة "سعيد أفندي" في مهرجان كان خطوة بارزة في مسار استعادة السينما العراقية لمكانتها، وإحياء التراث البصري الذي ظل لسنوات طويلة طي الإهمال. ويمثل الفيلم نموذجًا لأهمية الحفاظ على الأعمال الكلاسيكية وإعادة تقديمها للأجيال الجديدة وللجمهور العالمي، بما يعكس غنى التجربة السينمائية العراقية وتنوعها.

تم الترميم بتقنية 4K من قِبَل المعهد الوطني للسمعيات والبصريات (INA) من الصورة السلبية الأصلية مقاس 35 مم وطبعة الصوت البصرية مقاس 35 مم. اكتمل الترميم عام 2025 ضمن مشروع السينماتيك العراقي، بدعم من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، وبتنفيذ من مؤسسة Expertise France.

وتشهد الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي والتي من المُقرر بدء فعالياتها في الفترة من 13 مايو الجاري وتستمر حتى 24 مايو؛ احتفاءً كبيراً بعدد من الأفلام الكلاسيكية بـ السينما العالمية وأيضاً عدد من الشخصيات السينمائية البارزة والتي سوف نستعرضها لكم بهذا التقرير.

شارلي شابلن يفتتح فعالية كلاسيكيات كان 2025

ومن أبرز تلك الأفلام المعروضة من كلاسيكيات السينما العالمية هو فيلم "حمى الذهب - The Gold Rush" الكوميدي الصامت من بطولة النجم العالمي تشارلي شابلن، وسيتم عرضه بنسخة مُرممة بدقة 4K لأول مرة عالمياً خلال فعاليات المهرجان قبل أن يتم عرضه عالمياً؛ احتفالاً بذكرى مرور 100 عام على عرضه الأول في المسرح المصري بلوس أنجلوس.



كما سيتم أيضاً عرض النسخة المُرممة للفيلم المكسيكي "Amours chiennes/Love’s a Bitch" للمخرج أليخاندرو جي إيناريتو من إنتاج عام 2000، حيث يُعد الفيلم من العلامات الفارقة في تاريخ السينما المكسيكية بمطلع الألفية الثانية وقد حاز على الجائزة الكبرى في أسبوع النقد بمهرجان كان السينمائي بدورة عام 2000.

فيما سيتم أيضاً العرض العالمي الأول لأحدث أفلام المُخرجة الفرنسية ديان كوريس وهو فيلم "الشخص الذي أحببته"، وتُعد ديان كوريس أول مُخرجة سينمائية تفتتح فعاليات مهرجان كان السينمائي في عام 1987 من خلال عرض فيلمها "رجل عاشق".

وأيضاً سيتم عرض النسخة المُرممة من فيلم "L’Arche – القوس" للمُخرجة الصينية تانغ شو شوين T’ANG SHUSHUEN والتي تُعد من أوائل المُخرجات المستقلات القلائل في هونغ كونغ خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، ويُعد فيلم "القوس" مزيجاً جريئاً بين الجماليات الصينية التقليدية والأسلوب السينمائي الأوروبي الحديث، وقد تم عرضه لأول مرة عالمياً في مهرجان كان السينمائي عام 1969.



الاحتفاء بصُناع السينما العالمية في كان 2025

فيما سيتم الاحتفاء أيضاً بكاتب السيناريو والمُخرج كيفن سميث من خلال عرض فيلم "DOGMA: The Resurrection Tour"؛ بمناسبة مرور 25 عاماً على عرضه، حيث كان قد تم عرضه ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورة عام 1999، وتأتي النسخة الجديدة من الفيلم مُرممة بتقنية 4K.



كما سيتم تكريم المُخرج والكاتب المجري إستفان زابو والذي يعد من أبرز صُناع السينما المُكرمين بـ مهرجان كان السينمائي، حيث فاز بجائزة لجنة التحكيم بدورة عام 1985، كما كان عضو لجنة التحكيم بدورة عام 1986، وسيتم عرض نسخة مُرممة من فيلمه "Sunshine d’István Szabó" والذي تم عرضه عام 1990، كما سيتم تكريم المُخرج التايواني إدوارد يانغ من خلال عرض فيلم "Yi Yi" والذي حاز على جائزة أفضل مخرج بمهرجان كان السينمائي دورة عام 2000.

وأيضاً سيتم الاحتفاء بالمُخرج الصيني جون وو والذي يُعد من رواد أفلام الأكشن بفترة التسيعنيات وذلك من خلال عرض النسخة المُرممة من فيلم "Hard Boiled" والذي تم عرضه عام 1992.

وإحتفاءً بالذكرى السبعين لرئاسته للجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي والذكرى الخمسون لوفاته سيتم تكريم المُخرج والكاتب الفرنسي مارسيل بانيول من خلال عرض النسخة المُرممة لفيلم "Merlusse by Marcel Pagnol" والذي تم عرضه عام 1935.



كما تشهد أيضاً فعالية كلاسيكيات مهرجان كان السينمائي في الدورة الـ78 للمهرجان عرض الفيلم الوثائقي "Bo Being Bo Widerberg" والذي يتناول السيرة الفنية والسينمائية للمخرج السويدي المتميز بو ويدربيرغ والذي أصبح المخرج السينمائي الأكثر تأثيراً في السويد ويأتي الفيلم من إخراج جون أسب وماتياس نوربورغ.



كما سيتم عرض فيلم "My Mom Jayne" من إخراج النجمة الأمريكية ماريسكا هارغيتاي والذي يأتي مُستوحَى من حياتها الحقيقية، كما سيتم الاحتفاء بالمخرج الأمريكي الراحل ميلوش فورمان من خلال عرض فيلم "One Flew Over the Cuckoo's Nest " من إنتاج عام 1975.



وأيضاً سيتم عرض فيلم "BARRY LYNDON" والذي يُعد من أبرز أفلام المخرج الأمريكي الراحل ستانلي كوبريك وتم عرضه عام 1974، فيما سيتم تكريم المٌخرج الأمريكي والحائز على جائزة السعفة الذهبية من خلال عرض فيلمي "Le Mustang noir – 1949، Sur le territoire des Comanches" فيما تشهد فعالية كلاسيكيات مهرجان كان 2025 عرض عدد كبير من أفلام السينما العالمية الأخرى.

