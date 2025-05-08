سعيد القحطاني يحمس الجمهور لحضور فيلم فخر السويدي بدور السينما السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 مايو 2025 04:21 مساءً - بطريقة جميلة ومثيرة دعا الفنان سعيد القحطاني متابعيه ومحبي الأفلام السينمائية السعودية للذهاب إلى السينما وحضور الفيلم السعودي السينمائي "فخر السويدي" ، والذي تبدأ عروضه اليوم الخميس وتحدث عن شخصيته الذي سيجسدها بالعمل وهي شخصية الطالب "مازن" وتمنى أن يحوز العمل على إعجابهم .
ونشر سعيد القحطاني بوستر الفيلم وعلق وكتب: " يوم الخميس يبدأ عرض فيلم فخر السويدي في كل صالات السينما السعودية اتمنى انكم تنبسطون بالفيلم وتعجبك شخصية مازن ".
وتفاعل معه جمهوره وتحمسوا لمشاهدة الفيلم كما أثنوا عليه .
وكان الفنان سعيد القحطاني قد صرح مؤخرًا لسيدتي عند حضور العرض الخاص لفيلم "فخر السويدي" قائلًا" "أجسد دور "مازن" بالعمل وهو طالب مراهق بالثانوي لديه مشاكل عائلية تنعكس على شخصيته فيتحول إلى عدواني وهمجي، لكن بعد أن يكون مع مدير المدرسة "شاهين" يحتويه ويتغير، وتحدث الكثير من الأحداث له".
كما قال القحطاني عن توقعاته للفيلم "تعدينا مرحلة التوقعات بعد عرضه بمهرجان أفلام السعودية بالظهران مؤخراً، حيث كانت ردود الفعل مرضية ومحمسة، لذلك لدينا الآن يقين أنه سيعجب الجمهور السعودي عند عرضه بدور السينما".
وكشف كذلك عن جديدة القادم قائلًا: في هذه الفترة نقوم بالتحضير لعمل قادم قوي ولكن لا نستطيع الإفصاح عن تفاصيله الآن وسأكشف عنها في وقتها.
الفيلم من بطولة الفنان ياسين غزاوي، فهد المطيري، سعيد القحطاني، يزيد الموسى، فيصل الأحمري، علياء محمد ، ياسين غزاوي ،اسامه صالح ،محمد علي بالإضافة إلى آخرين.
ونشر سعيد القحطاني بوستر الفيلم وعلق وكتب: " يوم الخميس يبدأ عرض فيلم فخر السويدي في كل صالات السينما السعودية اتمنى انكم تنبسطون بالفيلم وتعجبك شخصية مازن ".
وتفاعل معه جمهوره وتحمسوا لمشاهدة الفيلم كما أثنوا عليه .
وكان الفنان سعيد القحطاني قد صرح مؤخرًا لسيدتي عند حضور العرض الخاص لفيلم "فخر السويدي" قائلًا" "أجسد دور "مازن" بالعمل وهو طالب مراهق بالثانوي لديه مشاكل عائلية تنعكس على شخصيته فيتحول إلى عدواني وهمجي، لكن بعد أن يكون مع مدير المدرسة "شاهين" يحتويه ويتغير، وتحدث الكثير من الأحداث له".
كما قال القحطاني عن توقعاته للفيلم "تعدينا مرحلة التوقعات بعد عرضه بمهرجان أفلام السعودية بالظهران مؤخراً، حيث كانت ردود الفعل مرضية ومحمسة، لذلك لدينا الآن يقين أنه سيعجب الجمهور السعودي عند عرضه بدور السينما".
وكشف كذلك عن جديدة القادم قائلًا: في هذه الفترة نقوم بالتحضير لعمل قادم قوي ولكن لا نستطيع الإفصاح عن تفاصيله الآن وسأكشف عنها في وقتها.
فيلم "فخر السويدي"فيلم "فخر السويدي "هو فيلم سعودي تدور أحداثه حول ثانوية السويدي الأهلية، يقرر قائد المدرسة "شاهين دبكة" باندفاع وتهور كبير تأسيس الفصل الشرعي الحديث الذي أسسه ليكون مشروعه الخاص والمستقل عن النهج السابق للمدرسة وتتوالى الأحداث.
الفيلم من بطولة الفنان ياسين غزاوي، فهد المطيري، سعيد القحطاني، يزيد الموسى، فيصل الأحمري، علياء محمد ، ياسين غزاوي ،اسامه صالح ،محمد علي بالإضافة إلى آخرين.
https://www.instagram.com/p/DJW37OkNqJ1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DJW37OkNqJ1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DJW37OkNqJ1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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