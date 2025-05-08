تذكر أوقات مرحة جمعتهما.. أكرم حسني يحتفل بميلاد نجله

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مسرحية "ألف تيتة وتيتة"

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مسلسل "الكابتن"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 مايو 2025 04:21 مساءً - احتفل الفنانبميلاد نجله ياسين مع جمهوره ومحبيه عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.نشر أكرم حسني مجموعة صور ومقاطع مصورة جمعته بنجله خلال استمتاعهما بأوقات مرحة،وكتب تعليق قال فيه " كل سنة و انت ابن محترم ما بيكسبش ابوه في الفيفا بنتايج مهينة .. و لا مبعزق كرامته و هيبته و هو مستخبي ورا عمود منك في الVR، ربنا يهديك يابني".تفاعل الجمهور مع هذه الصور وقدموا التهاني لنجله، وأكد الكثير منهم على وجود شبه كبير يجمعهما، وتمنوا له حياه سعيدة وهادئة.يشار إلى أن أكرم حسني أعاد تقديم مسرحية "ألف تيتة وتيتة" التي كانت قد انطلقت لأول مرة في عرض جماهيري ناجح على مسرح محمد العلي في الرياض، في الفترة من 21 إلى 25 نوفمبر 2024. المسرحية من تأليف مهاب حسين وإخراج محمد أوتاكا، وتجمع في بطولتها كوكبة من النجوم، هم: أكرم حسني، بيومي فؤاد، ميرنا جميل، مصطفى غريب، وغادة طلعت، وهي من إنتاج أمير طعيمة.وتدور أحداث المسرحية عندما يتقدم ساحر سيرك لخطبة فتاة تعيش مع عائلتها في جزيرة نائية، ليكتشف أن الجزيرة مأهولة بسحرة حقيقيين، بعد زواجه منها يجد نفسه في دوامة تعويذة غامضة تطال الجميع، فينطلق في مغامرة محفوفة بالمخاطر لكسر هذه التعويذة وإنقاذ الجميع، وتحدث الكثير من الأحداث الغريبة والمشوقة وتتوالى الأحداث.عُرض لأكرم حسني في الدراما مسلسل "الكابتن" ضمن مسلسلات رمضان 2025 بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمي جمال، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، خالد كمال، إسماعيل فرغلي، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكري.

يمكنكم متابعة أكرم حسني يرد على الانتقادات الموجهه للكابتن.. ماذا قال؟لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

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