للمرة الأولى سايمون كويل يتحدث عن الحادث الذي كاد أن يصيبه بـ "الشلل"

ميرنا وليد - بيروت - كشف سايمون كاول أنه كان يخشى ألا يمشي مجددًا بعد حادث الدراجة الكهربائية الذي كاد أن يودي بحياته.



أصيب قطب الموسيقى، البالغ من العمر 65 عامًا، بكسر في ظهره عام 2020 بعد سقوطه من دراجة كهربائية أثناء اختباره لها في منزله في ماليبو، كاليفورنيا، حيث خضع لعملية جراحية مكثفة بعد الحادث، شملت تركيب قضيب معدني في ظهره لتثبيته، وقد غيّر أسلوب حياته بشكل جذري في السنوات التي تلت ذلك.

الآن، تحدث سايمون أكثر عن التأثير المدمر للحادث، كاشفًا أن جراحه لم يكن يعلم ما إذا كان سيتمكن من "إصلاح" ظهره نظرًا لشدة الإصابة.

في حديثه مع إليزابيث داي في بودكاست "كيف تفشل"، كشف سايمون أنه "كان من الممكن أن يموت" في الحادث، وحذره جراحه من أنه قد لا يمشي مجددًا.

وأضاف: "أراني الأشعة السينية وقال: انظر، لن أكذب يا سيمون، لا أعرف ما إذا كان بإمكاني إصلاح هذا، مما يعني أنك ربما لن تتمكن من المشي، وقد تستغرق العملية 11 ساعة".

قالوا إن الأمر بديهي - قد تسوء الأمور - وكل ما كنت أفكر فيه هو عائلتي وكل شيء، في تلك اللحظة، أدركت أن أهم شيء هو صحتك، فلا ترتكب حماقات.

قال الحكم السابق في برنامج إكس فاكتور إن الحادث المروع كان بمثابة "جرس إنذار" كبير بشأن أسلوب حياته "المجنون"، وعلمه التوقف عن المخاطرة في الحياة.

وأضاف :"لقد حدث هذا لسبب ما، لأنني اعتقدت أنني لائق بدنيًا، ولكن بعد ذلك عندما اضطررت إلى القيام بكل العلاج الطبيعي بعد المشي فقط، جعلوني أمشي بسرعة كبيرة، ولم أتمكن من التحرك تقريبًا، ثم بدأت في المشي كثيرًا وفكرت "يا إلهي، كنت في مكان سيء حقًا".