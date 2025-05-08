مجتمع بيروت السينمائي يعلن رسمياً عن قطع علاقته بمهرجان الفيلم اللبناني في كندا وهذه خطوته الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - صدر عن مجتمع بيروت السينمائي(BFS) Beirut Film Society بياناً ورد فيه:"تعلن مجتمع بيروت السينمائي(BFS) Beirut Film Society رسميًا إنهاء علاقتها مع مهرجان الفيلم اللبناني في كندا، بسبب مخاوف جدية تتعلق بالشفافية المالية والحوكمة.

ويأتي هذا القرار الحاسم ليعكس التزام مجتمع بيروت السينمائي الثابت بأعلى معايير الأخلاق والمهنية، في إطار مهمته العالمية لدعم السينما اللبنانية.

لقد أسس مجتمع بيروت السينمائي مهرجان الفيلم اللبناني في كندا منذ تسع سنوات، على قيم الشفافية والنزاهة والأخلاقيات. وعندما لم يعد من الممكن الحفاظ على هذه القيم أو إيجادها ضمن الهيكلية الحالية للمهرجان، اتخذ BFS القرار الواضح بسحب اسمه ودعمه ورعايته عن هذا الحدث.

وفي هذا السياق، يفتخر مجتمع بيروت السينمائي بإعادة هيكلة الحركة السينمائية التي أطلقها سابقًا في كندا، وإطلاق هوية جديدة لها سيتم الإعلان عنها رسميًا خلال الأسابيع المقبلة. وستكون هذه المبادرة جزءًا من مشروع "لبناني، عالمي" شبكة مهرجانات الأفلام اللبنانية في الاغتراب (LDFFN) My Lebanon My World - Lebanese Diaspora Film Festivals Network وهي منصة عالمية توحد المهرجانات والحركات السينمائية اللبنانية في بلدان الاغتراب.

وفي خطوة تؤكد حضوره الطويل الأمد، سيقوم مجتمع بيروت السينمائي قريبًا بافتتاح مكتبه الجديد في كندا، وسيوجه دعوة إلى جميع الداعمين ووسائل الإعلام والقيادات المجتمعية والشركاء الثقافيين في كندا للمشاركة في هذه الرحلة السينمائية المتجددة والطموحة.

ستعمل LDFFN بالتعاون مع وزارات الثقافة والخارجية والسياحة في لبنان وفي الدول الشريكة، بالإضافة إلى السفارات اللبنانية والبعثات الدولية. وتهدف هذه الشبكة إلى تعزيز الدبلوماسية الثقافية، والحوار الفني، والتبادل الإبداعي الهادف، من أجل إيصال صوت لبنان عبر اغترابه.

وقد وقّع إعلان تأسيس LDFFN ممثلون عن الحركات السينمائية اللبنانية من مختلف أنحاء العالم:

• السيد سام لحود – رئيس مجتمع بيروت السينمائي

• السيد كميل لطوف – مهرجان الفيلم اللبناني في أستراليا

• السيدة جينجر جبور – مهرجان الفيلم اللبناني في أميركا اللاتينية/المكسيك

• السيد يورغو شعيب نيابةً عن السيدة سارة حجار – مهرجان الفيلم اللبناني في فرنسا

• المحامية باتريسيا شمعون – الحركة السينمائية اللبنانية في كندا

• السيدة دوريس سابا – الحركة السينمائية اللبنانية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية

وقال سام لحود: "نحن اليوم نفتح فصلًا جديدًا للسينما اللبنانية في كندا. نبني حركة شفافة، شاملة، ومتطلعة إلى المستقبل، تربط لبنان باغترابه من خلال قوة السينما."

ويوجه مجتمع بيروت السينمائي دعوة عامة لجميع الأصدقاء، والمؤسسات، والصحافيين، وأفراد الجالية اللبنانية في كندا، للانضمام إلى هذه المبادرة الجديدة والمشاركة في رؤية سينمائية موحدة وأخلاقية."