كارن وازن تقضي وقتاً رومنسياً مع زوجها أمام أهرامات الجيزة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت مدونة الموضة اللبنانية كارن وازن مجموعة من الصور مع متابعيها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها من أما اهرامات الجيزة، بوك مميز، حيث كانت ترتدي كروب توب اسود ذات اكمام قصيرة مع تنورة طويلة ضيقة، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها، و نظارت شمسية لإكمال اللوك.



كما شاركت كارن صور رومنسية جمعتها بزوجها، مليئة بالحب، أثناء إستمتاعها بوقتها امام الاحرمات في مصر.

و في وقت سابق، نشرت مدونة الموضة اللبنانية كارن وازن، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، صورة إلتقطتها لزوجها الياس بخعازي وأولادهما، ظهروا فيها من داخل السيارة، أثاء تواجدهم في مدينة لندن.

وبدا زوجها وهو يري أولادهما صوراً لهم، عندما كانوا أطفالاً صغاراً، وكانت ردة فعلهم مميزة، إذ ظهرت على وجوههم علامات المفاجأة والفرح.

