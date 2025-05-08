ميرنا وليد - بيروت - ساندت الإعلامية المصرية مفيدة شيحة زميلتها الإعلامية المصرية بوسي شلبي، بأزمتها مع ورثة زوجها السابق الممثل الراحل محمود عبد العزيز.

وكتبت مفيدة شيحة عبر حسابها الخاص: "كلمة حق وميهمنيش مين يزعل مني.. لما رحت عزاء الفنان محمود عبدالعزيز، رحت في بيته وقابلنا زوجته الإعلامية بوسي شلبي، وده كان في وجود ولاده الاتنين. وكانت قاعدة في منزله اللي في زايد، وكل الأقارب كانوا هناك، وكلهم كانوا بيتعاملوا معاها كزوجة المرحوم. دي شهادة حق لازم تتقال مع احترامي للقانون، ولكن ده حصل.. والله على ما أقوله شهيد".

كانت هذه تفاصيل خبر مفيدة شيحة تساند بوسي شلبي في قضية محمود عبد العزيز.. وهذا ما كشفته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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