شكرا لقرائتكم خبر عن فيروز كراوية تغني لأم كلثوم وتدير ندوة خاصة بمعرض أبو ظبي للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة فيروز كراوية ذكرى مرور خمسين عامًا على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، من خلال مشاركتها في ندوة أقيمت ضمن فعاليات معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، حيث أدارت الحوار وغنّت مقتطفات من الأغنيتين الشهيرتين "فكروني" و "هذه ليلتي"، في لحظات مؤثرة تفاعل معها الجمهور.

جاءت الندوة احتفاءً بكتاب "أم كلثوم من الميلاد إلى الأسطورة" للكاتب حسن عبد الموجود والصادر عن دار ديوان للنشر بالتعاون مع مركز أبو ظبي للغة العربية، وقد تلقت كراوية دعوة رسمية من المعرض لإدارة الندوة، التي سلّطت خلالها الضوء على محطات حياة أم كلثوم، من النشأة إلى المجد، وكيف تحوّلت إلى أيقونة راسخة في الوجدان العربي.

وعبّرت كراوية عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الثقافي الكبير، مشيرةً إلى أن الحديث عن أم كلثوم هو حديث عن هوية وجمال وصوت تجاوز الزمن.

من جهة أخرى، تستعد الفنانة فيروز كراوية لإطلاق مجموعة جديدة من أغانيها خلال الفترة المقبلة، في إطار مشروعها الفني الذي يجمع بين العمق الموسيقي والطرح المعاصر.



فيروز كراوية