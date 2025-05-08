شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب تواصل عطائها الفني.. من المسرح للدراما والسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بسبب حالتها الصحية والتى أكدت أنها بخير وبصحة جيدة، مشيرة إلى أنها تتابع حالتها الصحية بانتظام مع طبيبها المختص وتتلقى العلاج اللازم.

وعن أحدث أعمالها الفنية، شاركت سميحة أيوب النجمة الكبيرة مؤخرًا في حفل عيد نصر أكتوبر من خلال أداء صوتي في أوبريت "إيد واحدة"، الذي أقيم على مسرح البالون، وشاركت فيه فرق: رضا للفنون الشعبية، الفرقة القومية، وأنغام الشباب، وهو من رؤية وإخراج تامر عبد المنعم.

وعلى صعيد الدراما، كان آخر ظهور لسميحة أيوب من خلال مسلسل "حضرة العمدة"، إلى جانب الفنانة روبي، وأحمد رزق، ومحمود عبد المغني، ووفاء عامر، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

أما في السينما، فشاركت في فيلم "الليلة الكبيرة" من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، وبمشاركة كوكبة من النجوم.

وفي المسرح، تستمر في عرض مسرحيتها "يا إحنا يا هي"، التي تقوم ببطولتها وإنتاجها، وهي من تأليف وإخراج مصطفى سعد، ويشاركها البطولة سمير صبري، مونيا، محمد مهدي، وهشام الشربيني.



سميحة أيوب



سميحة أيوب