شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمينا العبد ضيف برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى على 9090 الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل الفنانة ياسمينا العبد ضيفة على برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى الليلة عبر إذاعة 9090 في لقاء خاص تتطرق فيه إلى كواليس دورها بمسلسل لام شمسية التي حققت به نجاحاً كبيراً.

ياسمينا العبد أيضاً تتطرق في اللقاء إلي كواليس تعاونها مع المخرج كريم الشناوي منذ بداية المشروع لدورها كابنة للفنان محمد شاهين، وتذاع الحلقة فى تمام الساعة 5 وحتي الـ 7 مساء .

تصدر مسلسل لام شمسية، قائمة الأكثر شهرة على منصة watch it، بعد عرضه في رمضان الماضى، وتتوفر على منصة watch it كل حلقات مسلسل لام شمسية.

ومسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، أسيل عمران، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ياسمينا العبد، الطفل على البيلى، فاتن سعيد، يارا جبران، مصطفى عسكر وضيوف الشرف على قاسم، كمال أبو رية، محمد عبده، إسماعيل شرف.