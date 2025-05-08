شكرا لقرائتكم خبر عن السوري خاطر ضوا يطرح أغنية "تجلّى الحُسن" بالتعاون مع شادي مؤنس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الفنان السوري خاطر ضوا أغنيته الجديدة "تجلّى الحُسن"، وهي عمل غنائي باللهجة المصرية ممزوجة باللغة العربية الفصحى، على إيقاع اللاتيني الرومانسي "الرومبا"، في تجربة موسيقية جريئة تمزج بين الأصالة والتجريب المعاصر.

الأغنية من كلمات طارق الجنايني، وألحان وتوزيع الموسيقار شادي مؤنس، وقد وُلدت فكرتها خلال فترة تسجيل ألبوم خاطر المقبل "لوين السفر" في القاهرة، وقد جمع لقاء إنساني وفني بين خاطر ومؤنس، تحوّل إلى تعاون موسيقي عفوي أثمر عن عمل يحمل الكثير من التناغم والصدق.

وعن هذه التجربة، يقول خاطر: "كانت لحظة اللقاء مع شادي مؤنس بمثابة هدية موسيقية ثمينة، وجد فيها كل منا انعكاساً لصوته الداخلي، وصنعنا معاً عملاً نابعاً من القلب."

يُذكر أن خاطر عاش في القاهرة لمدة خمس سنوات، حيث أتقن اللهجة المصرية ودرس الغناء في دار الأوبرا المصرية على يد المغني الراحل محسن فاروق، كما تتلمذ في عزف العود على يد الموسيقار العالمي نصير شمة.