شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة يزور صبري عبد المنعم للإطمئنان عليه ويلتقط صورة مع الطاقم الطبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم محمود حميدة على زيارة الفنان صبري عبد المنعم، بعد الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا، واستدعت دخوله إلى أحد المستشفيات، وقام حميدة بالتصوير مع الطاقم الطبي بالمستشفى، بعد الاطمئنان على صحة صديقه.

وكان الفنان القدير صبري عبد المنعم طمأن جمهوره على حالته الصحية، قائلاً في تصريحات لـ"الخليج 365": الحمد لله كل اللى يجيبه ربنا كويس، وحاليًا أتواجد في العناية المركزة، وحالتى إلى حد ما مستقرة، وأوجه الشكر لك لمن قام بالسؤال والاطمئنان عليا، لافتا إلى أنه تعرض لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات في القاهرة.

آخر مشاركات الفنان صبري عبد المنعم الفنية، خلال مسلسل "سراب" من 10 حلقات والذى تم عرضه على إحدى المنصات الرقمية هذا العام، وجاء من بطولة خالد النبوى، يسرا اللوزى، هانى عادل، أحمد وفيق، أحمد مجدى، إنجى المقدم، نجلاء بدر، دياموند أبو عبود، چيهان الشماشرجى، ومحمد كيلانى، والعمل تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

وكان آخر ظهور للفنان صبرى عبد المنعم فى دراما رمضان، خلال "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة الذى تم عرضه عام 2024، وجسد صبرى عبد المنعم في مسلسل "بيت الرفاعي" شخصية صاحب مصنع تربط بينه وبين بطل العمل الفنان أمير كرارة علاقة طيبة.

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.