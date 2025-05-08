شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت مجبر على نزول "الجيم" استعدادا لفيلمه القادم والان مع تفاصيل الخبر

يستعد النجم الأمريكي براد بيت لتصوير فيلمه الجديد " Heart of the Beast"، وهو فيلم مغامرة من إخراج ديفيد آير، حيث يجسد دور جندي سابق في القوات الخاصة الأمريكية يجد نفسه عالقًا في برية ألاسكا القاسية برفقة كلبه القتالي المتقاعد، بعد حادث تحطم طائرة.

في سعيه لتقديم أداء واقعي ومؤثر، يُقال إن بيت يسعى لمضاهاة التحديات الجسدية التي خاضها ليوناردو دي كابريو في فيلم " The Revenant"، والذي حصل من خلاله دي كابريو على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل.

وفقًا لمصادر مطلعة، فإن بيت الذي لا يُعرف بحبه لصالات الرياضة، قد بدأ تدريبات مكثفة في الهواء الطلق لتحسين مرونته وقدرته على التحمل، استعدادًا لتصوير مشاهد الفيلم التي تتطلب جهدًا بدنيًا كبيرًا .

يُذكر أن " Heart of the Beast" يُعد التعاون الثاني بين براد بيت والمخرج ديفيد آير بعد فيلم "غضب" (Fury) عام 2014، ويشارك في إنتاج الفيلم كل من داميان شازيل وأوليفيا هاميلتون عبر شركتهما Wild Chickens Productions، بالإضافة إلى شركة Plan B التي يملكها بيت نفسه.

بدأ تصوير الفيلم في مارس 2025 في كوينزتاون، نيوزيلندا، ومن المتوقع أن يُعرض في دور السينما خلال العام المقبل.

ويطرح الجزء الثانى من فيلم Once Upon A Time In Hollywood، قريبًا ويقوم ببطولته النجم العالمى براد بيت تحت اسم The Continuing Adventures of Cliff Booth، والذى سيركز بشكل واضح على شخصية بيت فى سبعينيات القرن الماضى.

على أن تبدأ القصة بعد أحداث الفيلم الأصلي، مع تطور كليف بوث إلى ما يشبه الوسيط في نظام استوديو هوليوود، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "3dvf".

وذلك بعدما بدأ العمل على جزء جديد من فيلم Once Upon A Time In Hollywood، الذى طرح فى عام 2019، للمخرج العالمى كوينتن ترانتينو، وقام ببطولته كل من براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو.

على أن يكون الجزء الثانى من إخراج ديفيد فينشر وبطولة براد بيت، ووفقًا لتقرير صادر عن موقع Playlist، يعمل فينشر حاليًا على إنتاج جزء ثانٍ من الفيلم من تأليف تارانتينو.

وكشف التقرير أن منصة نتفليكس هى منتجة الفيلم، ويتطلع فينشر إلى تصويره هذا الصيف، ويشير التقرير إلى أن ميزانية الفيلم على الأرجح تبلغ 200 مليون دولار.

وتقول مصادر داخل المقال إن ليوناردو دي كابريو سيعود بدور الممثل ريك دالتون، ولكن يبدو أن الفيلم يركز بشكل أكبر على شخصية بيت، التي تدعى كليف بوث، خاصة بعدما فاز النجم بأول جائزة أوسكار تمثيلية له عن هذا الدور، واعتبره الكثيرون الأبرز في الفيلم.

يتناول الفيلم الأصلي، الذي كتبه وأخرجه تارانتينو، مغامرات نجم تلفزيوني آخذ في الأفول (ليوناردو دي كابريو) وممثله البديل (بيت) في رؤية بديلة لهوليوود في ستينيات القرن الماضي، حقق الفيلم نجاحًا نقديًا وشباك تذاكر، محققًا إيرادات بلغت 329 مليون دولار، ليصبح ثاني أعلى فيلم للمخرج إيرادات بعد فيلم Django Unchained لعام 2012.