شكرا لقرائتكم خبر عن من شادية لسعد الصغير.. كيف غنت السينما المصرية للحمار في يومه العالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اليوم 8 مايو هو اليوم العالمى للحمار وتم الإعلان رسميًا عن اليوم العالمي للحمير عام 2018 وقدمت السينما المصرية أفعال ضمت أغنيات للحمار بداية من شادية لسعد الصغير، وفى الكارتون أيضا وأغنية "جدو على عنده حمار".

تعتبر أغنية بحبك يا حمار من أشهر الأغنيات وهي من غناء الفنان سعد الصغير، وكانت ضمن أحداث فيلم عليا الطرب بالثلاثة، كما غنت الفنانة شادية للحمار مبروك من فيلم آمال أغنية شى يا حمارى، كما غنى إسماعيل ياسين للحمار أيضا.

والنجم أحمد زكي غنى للحمار من فيلم 4 في مهمة رسمية وقال "صبور حمال قسية”.

وتدور أحداث فيلم ٤ فى مهمة رسمية حول الموظف «أنور عبدالمولى»، الذي يحلم بحياة متجددة، لذلك اتفق على عقد عمل في مجال السياحة باليونان، إلا أنه لم يستطع السفر وعمل بمصلحة حكومية، لتتغير حياته من خلال أداء مهمة رسمية للمصلحة الحكومية التي يعمل بها، وهي تسليم تركة إلى بيت المال بالقاهرة، تتكون من قرد، وحمار، ومعزة، وتقع له العديد من المفارقات الكوميدية.

والفيلم من بطولة أحمد زكي، ونورا، ونجاح الموجي، واعتدال شاهين، وعبدالله مشرف، ومحمد السقا، ورأفت فهمي، وفؤاد خليل، وكمال الزيني، وشوقي شامخ، ومحمد الأدانداني، وكمال عمار، ومن تأليف محمد دوارة، وسيناريو عبدالجواد يوسف، وإخراج علي عبدالخالق.