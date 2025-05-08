شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة بوسيل تطرح أغنية جديدة باسم "يا خساره" بتوقيع المصرى والشاذلى والخضرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة بسمة بوسيل، أغنية جديدة تحمل اسم "يا خساره" على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، كتب كلمات الأغنية عمرو المصرى، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضرى.

من ناحية أخرى فازت الفنانة المغربية بسمة بوسيل بجائزة "EMIGALA" في فئة الموسيقى، تكريمًا لأعمالها الغنائية المتميزة التي حققت انتشارًا واسعًا في الوطن العربي مؤخرًا. وجاء التتويج تتويجًا لعودتها القوية إلى الساحة الفنية بعد غياب، حيث أعادت تثبيت حضورها عبر أداءات عاطفية وصوت دافئ لامس جمهورها.

يُذكر أن بوسيل تمتلك صوت عربى نسائى يمتزج بين العمق العاطفي والألحان المتنوعة، ما جعلها تحظى بقاعدة جماهيرية عريضة، حيث تحقق أعمالها انتشارًا سريعًا على المنصات الرقمية، وتتصدر قوائم الاستماع بشكل متكرر.

وتُعرف الفنانة المغربية بأغانيها الرومانسية التي تحمل بصمة فريدة، مما يؤكد مكانتها كاسم فني له وزنه في المشهد الغنائي العربي، وفقًا لتقييمات النقاد ومتابعيها.