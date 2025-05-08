شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الأزمة الكاملة بين أسرة محمود عبد العزيز وبوسي شلبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوم 8 فبراير الماضى، نفت الإعلامية بوسي شلبي الأنباء التي تم تداولها حول طلاقها من النجم محمود عبد العزيز قبل وفاته، مؤكدة أنها أرملة في البطاقة، وهي البطاقة السارية، ومنحت الخليج 365 نسخة من البطاقة، تؤكد أنها أرملة، وصورة من بطاقة النجم محمود عبد العزيز، ومكتوب فيها أنه متزوج قبل وفاته، لتنفي بذلك الأنباء التي تم تداولها حول طلاقها منه.

أسرة محمود عبد العزيز تقاضي سيدة شهيرة وتؤكد: الطلاق تم منذ شهر ونصف من الزواج

وتمر الأيام وتصدر أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، يوم 7 مايو بياناً مفصلاً تعلن من خلاله مقاضاة سيدة شهيرة ادعت الزواج منه حتى أيامه الأخيرة، وجاء البيان كالآتي: "في الآونة الأخيرة تناثرت العديد من التصريحات المغلوطة التي وصلت إلى حد الكذب والافتراء على والدنا الراحل رحمه الله".

وأضاف البيان: "وأقامت إحدى دعاوى قضائية وبلاغات جنائية تتضمن العديد من المغالطات والأكاذيب بأن الوالد قد قام بمراجعتها بعد طلاقتها منه وتارة أخرى بأن المأّذون قد قام بتزوير شهادة طلاقها".

وتابع بيان أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز "وإيمانا بما تعلمناه من الوالد رحمة الله عليه بأن نحترم القانون والهيئات القضائية المختصة فقد أثرنا الصمت حتى يقول القضاء المصري الشامخ كلمته في هذه الدعاوي والبلاغات".

وأضاف البيان: "وقد صدرت كافة الأحكام برفض الدعاوى على كافة درجات التقاضي وكذلك حفظ البلاغات الجنائية وجاءت تأكيداً على صحة أوراق طلاق هذه السيدة من الوالد بعد شهر ونصف فقط من الزواج".

تصاعد الخلاف بين ورثة محمود عبد العزيز وبوسي شلبي والمحامون يتدخلون

واختتم البيان: "ونعلن للجميع أن ادعاء هذه السيدة بأن الوالد كان متزوجا بها حتى أيامه الأخيرة هو مخض افتراء ولا أساس له من الصحة، وأن العلاقة منذ أن تم الطلاق في 1998 ما هي إلا علاقة بين نجم كبير حفر اسمه بعلامات مضيئة في مصر والوطن العربي، وبين منسقة أعمال مديرة إدارية لتنظيم الارتباطات والمهرجانات وإذ نؤكد على اننا لا نحب الخوض في صراعات من أي شخص ولكننا نرفض المساس باسم وتاريخ والدنا، ولن نتغاضي عن أي تجاوز من أي شخص أيا من كان، ونؤكد اننا لن ننزلق في استخدام منصات التواصل الاجتماعي للتراشق أو الرد على هذا أو ذالك وقد تم تكليف المستشار القانوني الخاص بالورثة باتخاذ كافة التدابير القانونية والإجراءات اللازمة لحفظ كافة حقوقنا القانونية".

ثم أصدر محامي الإعلامية بوسي شلبي بياناً صحفياً للرد على بيان أسرة النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز، وجاء بيان محامي بوسي شلبي كالآتي: "بشأن البيان المنسوب صدوره لبعض ورثة الفنان المرحوم محمود عبد العزيز فإنه لا خلاف على أخلاقياته وتدينه ومعرفته بشرع الله، وهذا ما يعلمه من نشر البيان المردود عليه، والذي لم يراعي عند نشر تلك الادعاءات انها قد تمس سمعة الفنان المرحوم محمود عبد العزيز وتاريخه الفني ورصيده من محبة جمهوره العريض والذي تحرص الإعلامية بوسي شلبي على الحفاظ عليه منذ زواجها منه وحتى لقى ربه".

بوسي شلبي: زواجي من محمود عبد العزيز موثق قانوناً

وتابع البيان: "وتود التأكيد على أن علاقتها بزوجها المرحوم كانت علاقه زواج شرعية قانونية يعلمها الجميع سواء من الورثة أو الأقارب أو الأصدقاء، وأن آخر بطاقة رقم قومي للفنان محمود عبد العزيز كان مثبت بها زواجه منها - وهما لم يكونا ليقبلا علاقة تخالف شرع الله - كما أنها لا تقبل أي اتهام له بأن علاقة الزوجية المثبتة ببطاقته تزويرا أو مخالفة لشرع الله أو القانون، كما يعلموا جيدا أن المرحوم محمود عبد العزيز لم يخالف الشريعة الإسلامية أو القانون طوال حياته وحتى وفاته، وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات القضائية لم تنته بعد للقول الفصل والحاسم في هذا الموضوع وأنها لا زالت متداولة ونحتكم فيها لقضاء مصر الشامخ".

وأضاف البيان: "وتود الإعلامية بوسى شلبي التحذير من نشر مثل هذا البيان لما فيه من مساس بالأعراض، مع التنبيه بحقها باتخاذ ما يلزم قانونا نحو المساس بسمعتها وسمعة المرحوم محمود عبد العزيز".