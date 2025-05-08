شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب يتصدر شاروخان التريندات.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم النجم العالم الهندى شاروخان التريندات فى الساعات الأخيرة، وذلك بعد ظهوره فى حفل Met Gala التى أقيمت خلال الأسبوع الجارى، خاصة أنه أُعلن عن مشاركة شاروخان، المعروف لدى معجبيه باسم "الملك خان لأول مرة هذا العام مع المصمم الهندي الشهير سابياساتشي موخيرجي.

وارتدى خان زيًا أسود بالكامل، تضمّن معطفًا طويلًا من الصوف التسماني فائق النعومة بأزرار من القرن الياباني، مُنسّقًا مع قميص حريري من الكريب دي شين وبنطالًا صوفيًا فاخرًا مُفصّلًا، وفقًا للمصمم.



ومن ثم اصطفّ العشرات من المعجبين خارج فندق ماندارين أورينتال في الجانب الغربي العلوي من مدينة نيويورك، على بُعد حوالي ميلين من مكان الحفل، لإلقاء نظرة خاطفة عليه، وربما حتى التقاط صورة سيلفي معه.



لكن سرعان ما انقلب مزاج البعض رأسًا على عقب عندما أدرك المعجبون أن وسائل الإعلام لا تعرف عنه شيئًا، قبل صعوده على السجادة الحمراء، أو الزرقاء، تحدث خان مع مقدمتي البث المباشر لمجلة فوج، إيجو نوديم وتيانا تايلور.



خلال المقابلة، سألت نوديم خان عن شعوره بدخول التاريخ كأول ممثل بوليوودي يشارك في حفل ميت جالا، أجاب خان: "لا أعرف شيئًا أمشى على السجادة الحمراء كثيرًاـ لأننى خجول جدًا. بالنسبة لي، هذه هي المرة الأولى، لكن بالنظر إليكما، من الرائع أن أكون هنا."



عندما سُئل خان عن أكثر ما يثير حماسه، قال إنه متحمس للقيام بذلك من أجل "أطفاله الصغار المتحمسين جدًا لمتحف متروبوليتان"، بعد أن ناقشا الزي، تدخل موخيرجي ليقدم للمُحاورين "بعض المعلومات عن النجم الكبير".



حيث قال موخيرجي: "شاروخان على الأرجح أحد أشهر الرجال في العالم، وجمهوره أسطوري، حيث شاهدنا تدافعًا خارج الفندق عندما خرج."



بعد وقت قصير من انتهاء المقابلة، لجأ المعجبون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن خيبة أملهم من جهل المُحاورين، حيث قال مُنشئ المحتوى، جيريمي فرانكو، في فيديو حصد الآن أكثر من خمسة ملايين مشاهدة على إنستجرام: "لم يعرفوا من هو شاروخان؟!، من حسن حظ السجادة أنه مشى عليها!".



شاروخان



شاروخان



شاروخان



شاروخان



شاروخان



شاروخان



شاروخان



شاروخان