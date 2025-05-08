كيم كردشيان تعرّضت لموقف سيّئ قبل حدث “ميت غالا”

جمع حفل Met Gala لعام ٢٠٢٥ المشاهير وأيقونات الموضة والرّياضيّين ومحدّدي الاتّجاهات من جميع أنحاء العالم للتألّق في أحد أكبر الأحداث في العام.

تألّقت كيم كردشيان على السّجّادة الحمراء في حفل Met Gala لعام ٢٠٢٥ – كالعادة – بإطلالة من الجلد الأسود تشبه جلد التّمساح مكونة من قطعتَين من Chrome Hearts، وهي علامة تجارية فاخرة من هوليوود. وأكملت النّجمة العالميّة إطلالتها بمشدّ وتنّورة مع ذيل مميّز، ممّا جعلها تبدو مذهلة للغاية.

لكنّ كردشيان تعرّضت لموقف سيّئ قبل الحدث عندما داس أحد حرّاس الأمن على فستانها. عندما كانت تغادر فندق ريتز كارلتون في مدينة نيويورك، تعثّر أحد حرّاسها الشّخصيّين عن طريق الخطأ في ذيل فستانها وشوهدت كيم وهي تنظر إلى الرّجل نظرة غاضبة.

وبحسب قارئة الشّفاه نيكولا هيكلينج الّتي تحدّثت إلى صحيفة “ميرور”، قالت كردشيان للرجل: “هل يمكنك أن تشاهد أين تخطو؟”. ورغم أنّها اضطرّت إلى التّعامل مع الإحباط النّاجم عن اتّساخ فستانها، لم يمنعها ذلك من التألّق في الحدث، إذ أعجب المصوّرون بملابسها.

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كان فستان كيم كردشيان مذهلًا، لكنّه لم يكن جيّدًا بما يكفي لإدراجه في قائمة مجلة Vogue الرّسميّة لأفضل النّجوم أناقة في حفل Met Gala لعام ٢٠٢٥.