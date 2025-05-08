شكرا لقرائتكم خبر عن البطولة النسائية حاضرة بقوة فى سينما 2025 و5 نجمات يتصدرن المشهد والان مع تفاصيل الخبر

تشهد السينما خلال الأشهر المقبلة حضور قوى للبطولة النسائية في الأفلام المنتظر طرحها في دور العرض قريباً، حيث عادت البطولة النسائية إلى الحياة مرة أخرى تدريجياً وتحديداً من العام قبل الماضي بإنتاج أكثر من فيلم يعتمد على نجمة تتصدر بطولته، وذلك بعد سنوات من الاعتماد على النجوم الرجال في بطولة الأفلام.

البطولة النسائية تستمر في التواجد قوة على الساحة وهذا العام بشكل أكبر، حيث يقدم عدد كبير من النجمات بطولات أفلام جديدة منتظر عرضها قريباً أبرزهن: دنيا سمير غانم التي تنتظر عرض فيلم "روكى الغلابة" في صيف 2025، الذى يعد ثانى بطولات دنيا المطلقة في السينما بعدما قدمت "تسليم أهالي" عام 2022 ويشارك في بطولة الفيلم محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.



دنيا سمير غانم من فيلم روكى الغلابة

منى زكى هي الأخرى تتواجد في سينما 2025 بفيلم "الست" المقرر طرحه في دور العرض خلال شهر ديسمبر المقبل، ويتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم حيث تجسد الشخصية منى زكي، ويُسلط الفيلم الضوء على أبرز المحطات في حياتها الإنسانية والفنية، إلى جانب العلاقات الشخصية والمهنية، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.



النجمة منى زكى

النجمة زينة أيضاً تتصدر بطولة فيلم "بنات الباشا" المرشح للعرض في شهر سبتمبر المقبل، والعمل مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة نورا ناجي، ويناقش عدداً من قضايا المرأة في المجتمع، ويشارك في بطولة الفيلم صابرين، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، تارا عبود وضيفة الشرف سوسن بدر، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، ومن إخراج ماندوالعدل.



زينة مع ابطال فيلم بنات الباشا

وبدورها تعود النجمة ياسمين عبد العزيز إلى السينما بعد غياب سنوات، وذلك من حلال فيلم "زوجة رجل مش مهم" الذى صورت يوم في أحداثه قبل شهر رمضان الماضى ومقرر استكماله خلال قريباً، والفيلم يجمعها بالنجم أكرم حسنى، ومن تأليف شريف الليثي في أول تجاربه بالتأليف ويخرجه معتز التوني وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وتدور أحداثه في إطار كوميدى.



ياسمين عبد العزيز واكرم حسنى فى كواليس فيلم زوجة رجل مش مهم

وانضمت النجمة يسرا إلى قائمة النجمات اللاتي تقدمن أفلاماً من بطولتهن خلال الفترة المقبلة، حيث تعاقدت على بطولة فيلم جديد بعنوان "الست لما" من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكى، ومقرر بدء تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد الانتهاء من التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.