بعد 21 يومًا من وفاته.. موعد ومكان جنازة صبحي عطري

جنازة صبحي عطري في دبي

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أسباب وفاة صبحي عطري

كان يبحث عن فرص بعد الاستغناء عنه في الإعلام

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صدمة في الوسط الفني

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 مايو 2025 10:27 صباحاً - كشفت أسرة، عن موعد جنازته، وذلك بعد مرور نحو 21 يومًا على وفاته، حيث انتهت أخيرًا مراسم نقل الجثمان من مدينة برلين، حيث توفي هناك، إلى دبي، ليوارى جثمانه الثرى غدا الجمعة.وأوضحت العائلة، أنّ جنازة صبحي عطري، ستكون غدًا 9 مايو، عقب صلاة الجمعة، في مقبرة القصيص بدبي، فيما يُقام العزاء في اليوم ذاته، داخل منزله الكائن في "دبي لاند"، أما يوم السبت 10 مايو، سوف تستقبل العائلة واجب العزاء في أحد الفنادق الكبرى الموجودة هناك.يذكر أنّ المذيع صبحي عطري، قد رحل عن عالمنا يوم 18 أبريل الماضي، في مدينة برلين، حيث كان يقضي إجازته السنوية هناك بمفرده، إلا أنه أصيب بأزمة قلبية مفاجئة، ولم تُكتشف الوفاة إلا بعد مرور 3 أيام تقريبًا.ربيع هنيدي، صديق صبحي عطري، كشف أسباب الوفاة، قائلًا: "بلغني إنه توفي في ألمانيا منذ قرابة ثلاثة أيام بسكتة قلبية، لكن لم نعلم برحيله إلا فجر اليوم... ادعوا لصبحي وأمواتنا أجمعين بالرحمة... هم السابقون ونحن اللاحقون"، مُشيرًا إلى كواليس اللقاء الأخير الذي جمعه بصبحي عطري، قائلاً: "صبحي صاحب الروح الحلوة، واللسان اللبق... لبى دعوتي له على مناسبة سحور يوم 18 رمضان الأخير في دبي، لكن قضاء الله وقدره لم يمهلاه أن يُلبي أحلامه وأمانيه التي ياما أخبرني عنها على الصعيدين المهني والشخصي، وفخري به أنه ظل باراً بوالدته التي أتقدم لهما ولإخوته بأحر التعازي على فقدانه".وكان الفنان الإماراتي، كشف عن تفاصيل المكالمة الأخيرة التي جمعته بالمُذيعقبل أيام من وفاته، موضحاً أنه كان يبحث عن فرصة فنية، لاسيما بعدما جرى الاستغناء عنه في الإعلام، قائلاً عبر حسابه على "إنستغرام": "كلمني من أيام يسألني إذا فيه أعمال فنية... محتاج للشغل بعد ما تم الاستغناء عنه كإعلامي... لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم... الصديق الإعلامي الشاب صاحب القلب الحنون والابتسامة الجميلة صبحي عطري في ذمة الله... إنا لله وإنا إليه راجعون".وخيم الحزن على الوسط الفني والإعلامي، بعد الموت المفاجئ لصبحي عطري؛ إذ نعاه عدد من الفنانين، أبرزهم كريم محمود عبد العزيز، والذي قال: "لا حول ولا قوة إلا بالله... إنا لله وإنا إليه راجعون"، فيما أعربت الفنانة سوزان نجم الدين عن صدمتها بالخبر، قائلة: "الخبر حزين ومؤلم وصادم لنا جميعاً، لا إله إلا الله، محمد رسول الله... البقاء لله يا جماعة، والله ما مصدقة... الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله ومحبيه"، أما الفنان عمر السعيد، فكتب: "هتوحشنا أنت وضحكتك ولذاذتك... الله يرحمك يا حبيبي".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

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