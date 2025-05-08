كارمن بصيبص ترد على محمد الشرنوبي وتُعلّق على تصرفها المثير للجدل

ميرنا وليد - بيروت - كُرّمت الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص من قبل طلاب جامعة LAU ، وذلك بخطوة لافتة ومميزة، بحضور العديد من الشخصيات بمختلف المجالات.



موقع الخليج 365 تواجد في المناسبة، وأجرينا مقابلة مع كارمن تحدثنا فيها عن عدة مواضيع، منها التكريم، غياب صورة لها مع زوجها على مواقع التواصل الإجتماعي، أمومتها، بحث الجمهور على ديانتها عبر "غوغل"، تعليقها على تصريح الفنان المصري محمد الشرنوبي بأنها أجمل فتاة قابلها، هل برأيها ان مسلسل "عروس بيروت" هو أجمل مسلسل مُعرّب؟

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