فنانة عالمية تعود إلى حفل Met Gala لأول مرة منذ 22 عامًا

ميرنا وليد - بيروت - شهد حفل ميت غالا 2025 العديد من الإنجازات الأولى، فقد كان أول معرض يُركز حصريًا على المصممين السود، وأول عام يجمع فيه الحدث أكثر من 30 مليون دولار من التبرعات، ولكن من بين هذه اللحظات القياسية عودة مهمة.



فبعد انقطاع دام أكثر من عقدين، عادت أسطورة الديسكو وعضوة فرقة ذا سوبريمز، ديانا روس، إلى قاعة ميت غالا مرة أخرى في أكبر ليلة أزياء في العام.

وصلت روس، التي حضرت حفل "ميت غالا" آخر مرة عام 2003، إلى الحفل يوم الاثنين مزينة بالريش وذيل مذهل بطول 18 قدمًا، استغرق الأمر خمسة رجال لحمل إكسسوار النجمة الأبيض العاجي المطرز يدويًا، والذي غلف الدرجات المفروشة بالسجاد عند فرده.

ولكن كان هناك تفصيل صغير مخفي بين أمتار القماش ربما فات الكثيرين، وقالت روس لمجلة فوغ على السجادة الحمراء: "لقد نقشت عليه أسماء جميع أطفالي وأحفادي الثمانية"، واصفةً الفستان بأنه "فستان عائلي إلى الأبد".

تحت ذيل الفستان الضخم، ارتدت مغنية موتاون فستانًا قصيرًا مزينًا بالكريستال وأقراطًا متدلية برّاقة. وارتدت قبعة ريشية عريضة الحواف من تصميم مصممة القبعات سارة سوكول، المقيمة في لوس أنجلوس.