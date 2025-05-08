تنمر على إبنة معتصم النهار بعد فيديو رقصها.. وجدل واسع

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لـ ساندرا، إبنة الممثل السوري معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي وهي ترقص أمام الأهرامات خلال رحلتهم إلى مصر.



وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو وإنقسموا بين من علّق بأسلوب سلبي للغاية معلقين على وزنها الزائد، وبين من دافع عنها، خاصة وأن الطفلة لا تزال صغيرة للغاية.

وكانت لين برنجكجي قد شاركت الجمهور مجموعة صور برفقة زوجها الممثل السوري معتصم النهار وإبنتهما ساندرا، ووثقت إستمتاعهم بوقتهم في مصر.

وعلقت لين على المنشور قائلة: "مرحباً خوفو مرحباً كليوبترا، مررنا بجانبكم قألقينا التحية".