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ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان بمرور عام على زواجها من الممثل اللبناني وسام فارس، مشاركة الجمهور مجموعة صور مميزة من حفل الزفاف الذي أقيم في الـ 7 من شهر أيار الماضي 2024.
وعلقت سارة أبي كنعان على المنشور قائلة: "نحن سوياً مقابل العالم، الـ 7 من أيار العام الماضي".
وكانت سارة قد شاركت الجمهور صورة لزوجها الممثل اللبناني وسام فارس وإبنته ياسمين، التي نالت شهادة في رقص الباليه، وبدا والدها وهو فخور بها للغاية.
وعلقت سارة على المنشور بأسلوب ملفت وكتبت: "هو الأب الخارق، وهي إبنته الخارقة".
كانت هذه تفاصيل خبر مر عام على زواجها.. هكذا إحتفلت سارة أبي كنعان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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