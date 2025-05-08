شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصري يسجل حضورًا قويا فى السينما بـ 3 أفلام والان مع تفاصيل الخبر

سجل الفنان ماجد المصرى حضوراً قوياً في السينما بالمشاركة في 3 أفلام جديدة، ما بين الذى انتهى من تصويره وينتظر عرضه، والذى بدأ تصويره مؤخراً وكذلك الذى تعاقد على المشاركة فى بطولته خلال الأسابيع المقبلة، ويأتي ذلك بعدما كان ماجد المصرى يتواجد في السينما على استحياء خلال السنوات الماضية.

ماجد المصرى انتهى مؤخراً من تصوير فيلم "الغربان" مع عمرو سعد والمرشح للعرض في السينمات نهاية العام الجارى، ويشارك في بطولة الفيلم مى عمر، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، صفاء الطوخى، ميرهان حسين، عبد العزيز مخيون وفارس رحومة، وتأليف وإخراج ياسين حسن، وتدور أحداث الفيلم في حقبة زمنية مختلفة تحديدا في 1941 عن الحرب العالمية الثانية ومعركة رومل في العلمين، في إطار من الأكشن والتشويق.

وانضم ماجد المصرى إلى أسرة فيلم "السلم والثعبان: أحمد وملك" الذى انطلق تصويره أول أمس الأحد، حيث يشارك فى بطولته إلى جانب عمرو يوسف وأسماء جلال، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة وإخراج طارق العريان وتأليف أحمد حسني، وتدور أحداثه فى اطار رومانسى اجتماعى.