شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصري يسجل حضورًا قويا فى السينما بـ 3 أفلام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد زكرياالخميس، 08 مايو 2025 09:00 ص
سجل الفنان ماجد المصرى حضوراً قوياً في السينما بالمشاركة في 3 أفلام جديدة، ما بين الذى انتهى من تصويره وينتظر عرضه، والذى بدأ تصويره مؤخراً وكذلك الذى تعاقد على المشاركة فى بطولته خلال الأسابيع المقبلة، ويأتي ذلك بعدما كان ماجد المصرى يتواجد في السينما على استحياء خلال السنوات الماضية.
ماجد المصرى انتهى مؤخراً من تصوير فيلم "الغربان" مع عمرو سعد والمرشح للعرض في السينمات نهاية العام الجارى، ويشارك في بطولة الفيلم مى عمر، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، صفاء الطوخى، ميرهان حسين، عبد العزيز مخيون وفارس رحومة، وتأليف وإخراج ياسين حسن، وتدور أحداث الفيلم في حقبة زمنية مختلفة تحديدا في 1941 عن الحرب العالمية الثانية ومعركة رومل في العلمين، في إطار من الأكشن والتشويق.
وفى نفس السياق تعاقد ماجد المصرى على المشاركة فى بطولة فيلم "الست لما" مع النجمة يسرا والذى يتواصل تحضيراته تمهيداً لبدء تصويره بعد عيد الأضحى المقبل، والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج رنا وندى السبكى، وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى لايت.
آخر أعمال ماجد المصرى فى السينما، فيلم "5 جولات" الذى تم عرضه فى 2023، وشارك فى بطولته إلى جانب آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، مدير تصوير أحمد عبد العزيز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.
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