شكرا لقرائتكم خبر عن استوديوهات الطوارئ تستقبل نجوم الغناء.. التحضير لأقوى ألبومات موسم صيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ عدد من نجوم الغناء في تحضير ألبوماتهم الجديدة استعدادًا لطرحها خلال موسم صيف 2025، حيث يشهد الموسم المقبل حالة من النشاط الموسيقي الملحوظ وتعاونات جديدة ومتنوعة.

في المقدمة، بدأ النجم رامي صبري التحضير لألبومه الجديد، والذي يتعاون فيه مع نخبة من صناع الموسيقى، من أبرزهم الشاعر عمرو المصري والموزع عمرو الخضري، بالإضافة إلى أسماء أخرى من الملحنين والموزعين.



رامى صبرى

كما تواصل المطربة كارمن سليمان تسجيل أغاني ألبومها المنتظر، بمشاركة فريق عمل مميز يضم الشاعر أحمد المالكي، والشاعرة سارة فرج، والملحنين كريم نيازي، مدين، مصطفى جاد (زوجها)، وأدهم الجزار، إلى جانب عدد من الموزعين أبرزهم شادي ديفيد، يحيى يوسف، وماهر الملاخ، وهندسة صوت ماهر صلاح.



كارمن سليمان

وفي السياق نفسه، بدأ الفنان مصطفى كامل التحضيرات الأولية لألبومه الجديد، الذي يعتزم من خلاله تقديم شكل موسيقي مختلف عن أعماله السابقة، سواء من حيث الأسلوب أو فريق العمل.



مصطفى كامل

ويتعاون مصطفى كامل في الألبوم مع أسماء صاعدة وواعدة مثل الشاعر أحمد المالكي، والملحن أحمد البرازيلي، والموزع زووم، ويخطط لطرح الأغاني على فترات متباعدة عبر جميع المنصات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي.