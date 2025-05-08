هل تحتفل عائلة أحمد زاهر بزواج آخر قريباً؟

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة مقاطع فيديو من حفل زفاف الممثلة المصرية رنا رئيس، مثيرين الجدل حول ظهور الممثلة المصرية ملك أحمد زاهر إبنة الممثل المصري أحمد زاهر، برفقة الممثل المصري مصطفى عماد، وإحتمالية دخولهما في علاقة غرامية.



وقد بدى مصطفى عماد وهو يمسك بيد ملك ومهتم بخطواتها حتى لا تقع، كما ظهرت ملك في فيديو وهي تلتقط له صور برفقة رنا رئيس، وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع مقاطع الفيديو المنتشرة، وعبروا عن حماسهم للقصة، وتساءلوا ما إذا كانت ستشهد عائلة أحمد زاهر حفل زفاف ثاني قريباً بعد زواج إبنته الممثلة المصرية ليلى أحمد زاهر.