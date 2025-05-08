لن يُدفن في سوريا.. عائلة صبحي عطري تعلن موعد تشييعه بعد 3 أسابيع على رحيله

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت أسرة الإعلامي السوري الراحل صبحي عطري، الذي توفي بشكل مفاجئ يوم الجمعة الموافق 18 أبريل/نيسان 2025 في العاصمة الألمانية برلين، عن موعد مراسم التشييع والدفن بعد استكمال ترتيبات نقل جثمانه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حيث سيدفن وليس الى بلده سوريا .

واشارت عائلة الراحل ان الجنازة ستقام في امارة دبي يوم الجمعة المقبل الموافق في 9 مايو/أيار 2025، وسيتم تشييعه بعد صلاة الجمعة. وستتلقى العائلة التعازي يومي الجمعة والسبت، الموافقين 9 و10 مايو/أيار، ضمن أوقات سيتم الإعلان عنها لاحقًا.