ميرنا وليد - بيروت - أعلنت أسرة الإعلامي السوري الراحل صبحي عطري، الذي توفي بشكل مفاجئ يوم الجمعة الموافق 18 أبريل/نيسان 2025 في العاصمة الألمانية برلين، عن موعد مراسم التشييع والدفن بعد استكمال ترتيبات نقل جثمانه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حيث سيدفن وليس الى بلده سوريا .
واشارت عائلة الراحل ان الجنازة ستقام في امارة دبي يوم الجمعة المقبل الموافق في 9 مايو/أيار 2025، وسيتم تشييعه بعد صلاة الجمعة. وستتلقى العائلة التعازي يومي الجمعة والسبت، الموافقين 9 و10 مايو/أيار، ضمن أوقات سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
كانت هذه تفاصيل خبر لن يُدفن في سوريا.. عائلة صبحي عطري تعلن موعد تشييعه بعد 3 أسابيع على رحيله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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