ما قصة خاتم البابا فرنسيس الذي تم كسره بعد وفاته؟

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ميرنا وليد - بيروت - بعد وفاة البابا فرنسيس تم كسر خاتمه الذي يطلق عليه إسم "الخاتم البابوي" وهو تقليد متعارف عليه ويجسّد سلطة البابا في الكنيسة الكاثوليكية.
ويحمل تصميم الخاتم نقشاً لصورة البابا. ويتم تدميره بعد إعلان وفاة البابا، لأنه رمز لنهاية فترة حكمه.
رفض البابا فرنسيس السماح بتقبيل خاتمه ولم يكن يرتديه إلا من حين لآخر. خاتم الصياد يُصنع عادةً من الذهب، لكنّه صُنع من الفضة للبابا فرنسيس. يعود التقليد إلى القرن الثالث عشر وفي كل مرة يتم فيها انتخاب بابا جديد من قبل مجمع الكرادلة، يُعطى رئيس الكرسي الرسولي الجديد هذا الخاتم الخاص، وهو يختلف عن الخاتم الذي يتلقاه عند رسامته أسقفًا. "خاتم الصياد" هو رمز منصب الحبر الأعظم ويُعطى له هذا الخاتم الفريد من نوعه خلال القداس الذي يُقام بمناسبة البداية الرسمية لخدمته.
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