شكرا لقرائتكم خبر عن على هامش السيرة وركوب الخيل.. محطات لا تنسى في حياة أحمد مظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس ذكرى وفاته الفنان الكبير أحمد مظهر، أحد أبرز نجوم الزمن الجميل، الذي لم يقتصر تميزه على موهبته الفنية المتنوعة فقط، بل عُرف أيضًا بشغفه الشديد برياضة الفروسية، التي ظل يمارسها طوال حياته، وعبّر عن حبه لها في أكثر من مناسبة.



أحمد مظهر

وفي لقاء نادر له عبر برنامج "نجم وسهرة"، تحدث مظهر عن الفروسية قائلاً: "تهمني وتعجبني رياضة الفروسية، وقد يكون السبب أنني مارستها لسنوات. للأسف، كثيرون لا يدركون أن الفروسية ليست مجرد ركوب خيل، بل تشمل قفز الموانع، والترويض، واختراق الضاحية، ولعبة البولو، وسباقات الخيل".



أحمد مظهر

وأضاف موضحًا أن الفروسية المعترف بها رسميًا من الاتحاد الدولي تتضمن ثلاثة أنواع فقط، هي: قفز الموانع، والترويض، والمسابقة الكاملة (أو مسابقة الثلاثة أيام واختراق الضاحية).



أحمد مظهر

وأشار مظهر إلى أنه حالفه الحظ في توظيف هذه الرياضة في عدد من أعماله الفنية، قائلاً: "من أقرب الأعمال إلى قلبي مسلسل (على هامش السيرة) مع الفنان شكري سرحان، وهو مأخوذ عن عمل أدبي للأديب طه حسين، وأخرجه أحمد الطنطاوي".



أحمد مظهر