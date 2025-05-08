ملك أحمد زاهر توثق الأجواء الرائعة في رحلتها مع صديقتها

ميرنا وليد - بيروت - وثقت الممثلة المصرية الشابة ملك أحمد زاهر، رحلتها مع صديقتها إلى قرية تونس في الفيوم بمصر.

وشاركت ملك متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو والتي ظهرت فيها برفقة إحدى صديقاتها.

وارتدت ملك في الصور فستان صيفي أبيض من الدانتيل، ونسقت معه جاكيت جينز فاتح، مع قبعة بيضاء وتركت شعرها بنسدل تحتها.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع منشور ملك، وأعربوا عن إعجابهم بأناقتها وجمالها، كما تمنوا لها أوقات ممتعة.

وعلى الصعيد الفني، كانت ملك قد شاركت في موسم دراما رمضان الماضي 2025، بمسلسل "سيد الناس" مع والدها أحمد زاهر.

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