مبلغ هائل يدفعه المشاهير للمشاركة في حفل Met Gala

ميرنا وليد - بيروت - يشهد حفل "Met Gala"سنويا حضور هائل من ألمع نجوم العالم، الذين يتألقون بإطلالات ملفتة على السجادة الحمراء في هذا الحفل الذي يعد أهم ليلة في عالم الموضة، لكن ما يجهله الكثيرون أن حضور هذا الحفل يكلف بعض المشاهير مبلغا صادما يصل إلى 75 ألف دولار للتذكرة الواحدة.
يُقام هذا الحفل سنويًا بهدف جمع التبرعات لمعهد الأزياء التابع لمتحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك، وذلك في مبادرة انطلقت عام 1948 على يد خبيرة العلاقات العامة في عالم الموضة، إليانور لامبرت، قبل أن تتولى قيادة المبادرة لاحقًا رئيسة تحرير مجلة "Vogue" آنا وينتور، التي تُشرف منذ عام 1995 على كل تفاصيل الحفل، من لجنة التبرعات إلى قائمة الضيوف الفاخرة.
وكانت تذكرة الحفل في الماضي لا تتجاوز 50 دولارًا، إلا أن هذا العام، وبحسب شبكة CBS News، وصلت تذكرة الفرد الواحد إلى 75 ألف دولار، فضلا عن أن الطاولات الفاخرة التي تسعى إليها علامات الأزياء الكبرى فتبدأ أسعارها من 350 ألف دولار.
ورغم ذلك، لا يدفع معظم النجوم هذا المبلغ بأنفسهم، إذ تقوم دور الأزياء الفاخرة بشراء الطاولات ودعوة مشاهيرها للجلوس عليها، بشرط أن يظهروا على السجادة الحمراء بتصميم من توقيع الدار الداعية.
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