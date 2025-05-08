بعد انتظار طويل.. "هيبتا 2: المناظرة الأخيرة" يُطرح في هذا الموعد

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت صناع فيلم "هيبتا 2: المناظرة الأخيرة" عن اختيارهم موسم صيف 2025، وتحديدًا شهر آب/ أغسطس المقبل، لطرح الفيلم، وذلك بعد أن أكمل فريق العمل تصوير مشاهده كافة خلال الفترة الماضية.



ويعتبر هذا الجزء امتدادًا لنجاح الجزء الأول الذي طرح عام 2016، والذي حصد نجاحا كبيرا.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي رومانسي، ويسلط الضوء على تقلبات العلاقة العاطفية وانعكاساتها على أبطال القصة.

ويشهد الجزء الجديد انضمام الثنائي منة شلبي وكريم فهمي كبطلي العمل للمرّة الأولى، بالإضافة إلى عدد من الممثلين منهم: سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، كريم قاسم، ميان السيد، وحسن مالك.