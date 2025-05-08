شكرا لقرائتكم خبر عن هبة طوجى تشارك الرحبانى فى حفل أوبرا دبى سبتمبر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى الفنانة هبة طوجى حفلاً غنائيًا، في أوبرا دبى بقيادة المايسترو أسامة الرحباني، يوم 6 سبتمبر القادم، ومن المقرر أن تقدم هبة طوجى خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها.

وتمتلك هبة طوجى الكثير من التجارب التى سبق وشاركت فيها، والتى يعد أهمها مشاركتها بأداء دور البطولة النسائية فى "اسميرالدا" فى المسرحية الفرنسية التاريخية "نوتردام دوباري" على أكبر المسارح فى العالم.

وشاركت طوجى مع أسامة الرحباني فى الكثير من الاعمال فى المنطقة العربية وشمال أفريقيا، وهي: "لا بداية ولا نهاية" 2011، "يا حبيبي" 2014، "هبة طوجى 30" 2017، "بعد سنين" 2023، وألبوم عيد الميلاد باللغتين العربية والإنجليزية "هللويا" 2017، كما تعاونت مع فنانين عالميين مثل بينتا تونيكس، ولويس فونسي، وإبراهيم معلوف، وماثيو شديد، كما غنّت دويتو فى حفل مع أندريا بوتشيلي، مثلما قدّمت عروضًا على أرقى المسارح والمهرجانات فى العالم العربى.

وأحيت الفنانة اللبنانية هبة طوجي حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس، ديسمبر الماضى، بعد أن تعرضت للحريق في 2019 وغنت هبة طوجي أغنية "أفي ماريا- Ave Maria" وأقيم العرض الموسيقي بقيادة قائد الأوركسترا الفنزويلي جوستافو دوداميل، وفرقة الأوركسترا فيلهارمونيك، ومن تأليف لوك بلاموندون وريتشارد كوتشينتي.