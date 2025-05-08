شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب Nosferatu يحقق 181 مليون دولار منذ ديسمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرعب Nosferatu إيرادات وصلت إلى 181 مليونًا و 48 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى منذ يوم 25 ديسمبر من العام الماضى 2024، ومن إنتاج شركة Focus Features.

وأنقسمت الإيرادات بين 95 مليونا و608 آلاف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و 85 مليونًا و 440 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

وصلت النسخة الجديدة من فيلم Nosferatu للمخرج روبرت إيجرز، يوم 25 ديسمبر من العام الماضى 2024 في الولايات المتحدة، ويلعب بيل سكارسجارد دور مصاص الدماء في فيلم الرعب القادم.

فيلم Nosferatu هو النسخة الثانية للفيلم الألماني الصامت لعام 1922 الذي يحمل نفس الاسم، بعد فيلم فيرنر هيرزوج Nosferatu The Vampyre الذى طرح خلال عام عام 1979.

ومن بين أعضاء فريق التمثيل الآخرين نيكولاس هولت، وليلي روز ديب، وآرون تايلور جونسون، وإيما كورين، وويليم دافو، وسيمون ماكبيرني، ورالف إينيسون.