شكرا لقرائتكم خبر عن رامي صبري يحيي حفلا غنائيا في فعاليات البطولة العربية للجولف بمدينتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم رامي صبري حفل غنائى غدا الجمعة في مدينتي ضمن فعاليات البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات 2025، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة كبيرة من اغانيه القديمة والحديثة .

يذكر أن رامى صبرى قدم مؤخراً أغنية "الحب عيبنا" ضمن أحداث مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى 2025، والأغنية من كلمات النجم كريم فهمي أحد أبطال المسلسل وألحان الأغنية بتوقيع عمرو الشاذلي، وحصدت الأغنية إشادات جماهيرية كبيرة وانتشرت بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي.

وتعاون النجم رامي صبرى في ألبومه الأخير الذى يحمل اسم أنا جامد كده كده ، مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين، ويشمل عدد من الأغانى ويضم أغنيات أنا جامد كده كده كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع جلال الحمداوي، وأغنية كداب كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع عمرو الخضري وأغنية على بالي كلمات مصطفى مدكور وألحان محمد علي ورامي صبري وتوزيع محمد يسي.

كما يشمل الألبوم أغنية فيها إيه من كلمات محمد عاطف وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي، وأغنية كنا معدين كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، وأغنية ما بتحصليش كتير من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي.