شكرا لقرائتكم خبر عن الجماجم البشرية تسيطر على بوستر فيلم 28 Years Later والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح فيلم 28 Years Later يوم 20 يونيو المقبل في دور العرض حول العالم، وكشفت شركة Columbia Pictures، بوستر ترويجى للعمل المنتظر الذى تكون من مبنى على هيئة "جماجم بشرية".

فيلم 28 Years Later يدور بعدما مرّ ما يقرب من ثلاثة عقود منذ أن هرب فيروس الغضب من مختبر للأسلحة البيولوجية، والآن، وبينما لا يزال الجميع يخضعون لحجر صحي قاسٍ، وجد البعض منهم سبلًا للعيش وسط المصابين، حيث تعيش إحدى هذه المجموعات من الناجين على جزيرة صغيرة متصلة بالبر الرئيسي عبر جسر واحد شديد التحصين، ولكن عندما يغادر أحد أفراد المجموعة الجزيرة في مهمة إلى قلب البر الرئيسي المظلم، يكتشف أسرارًا وعجائب وأهوالًا حوّلت ليس المصابين فحسب، بل ناجين آخرين أيضًا.

ويقوم بإخراج فيلم 28 Years Later، المخرج داني بويل الذى شارك في كتابة العمل مع المؤلف أليكس جارلاند، ويقوم ببطولة العمل كل من جاك أوكونيل، رالف فاينز، آرون تايلور جونسون، جودي كومر، إيما ليرد، إيرين كيليمان، جوردون ألكسندر، إدفين رايدينج، روبرت رودس، كريستوفر فولفورد، ألفي ويليامز، جو بلاكمور، تشي لويس باري.