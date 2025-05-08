شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تحيى حفلاً غنائيًا ضمن أعياد بيروت يوليو القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة إليسا حفلاً غنائيًا، ضمن حفلات أعياد بيروت ، يوم 28 يوليو الشهر القادم ومن المقرر أن تقدم إليسا خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها.

وشاركت النجمة إليسا خلال شهر رمضان الماضى، بغناء تتر مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذى حظى بنجاح كبير أثناء عرضه خلال الشهر الكريم، وحقق تفاعلاً كبيراً بين جمهور ومحبى ياسمين عبد العزيز.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن آخر ألبومات النجمة اللبنانية إليسا هو ألبوم "أنا سكتين" والمكون من 12 أغنية، وحققت وقتها أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وهو ما جعلها الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.